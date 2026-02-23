「経済すでにがけっぷち」の中国がここにきて矛先を国外に向け始めた意外といえる国際背景

民の血を流しても超大国が拡大を目指す理由は「失地回復」にある―動乱を生き抜くための軸とは何か。

世界で吹き荒れる「復興」への欲望

川北省吾（かわきた・しょうご）／国際ジャーナリスト。'63年、神戸市生まれ。国際ジャーナリスト。共同通信社に入社後、ブリュッセル特派員、ワシントン特派員などを経て、編集委員兼論説委員

近藤大介（こんどう・だいすけ）／本誌特別編集委員。本誌特別編集委員として、中国を中心に取材・執筆。著書に『ほんとうの中国』（講談社現代新書）など。YouTube「近藤大介チャンネル」も好評

近藤：今年初めにアメリカがベネズエラに軍事介入したニュースを見たとき、この構図は、川北さんが昨年12月に刊行した『新書 世界現代史』で書かれた話そのものではないかと驚きました。CIAから何か聞いていたのではないかと思ったくらいです（笑）。あの事件は、ドナルド・トランプの「失地回復（レコンキスタ）」という強烈な意思の現れでしたよね。

川北：はい。私が著書でメインテーマにしたレコンキスタとは、中世ヨーロッパで、イスラム教徒に占領されたイベリア半島の奪還を目指す失地回復運動を指します。この運動が、現在のスペインやポルトガルの国家形成の基盤となっています。

近藤：今の世界の空気を的確にすくい取るキーワードだと思いました。

川北：私が名古屋で愛知県警担当をしていた20代半ば頃、記者クラブに届けられていた民族派団体「一水会」の機関紙の題号が「レコンキスタ」でした。記憶の片隅に残っていた単語が、'22年2月24日のウクライナ侵攻を見ているうちに甦ったのです。

プーチンがなぜ、ウクライナに固執するのか。その根には彼の「歴史観」があります。首都キーウはロシア・ウクライナの源流で、自分たちの文明の起点だという物語を、彼は強く信じている。つまり、領土だけでなく、失った歴史・記憶・文化を取り戻そうとしているわけです。

近藤：習近平の「中華民族の偉大なる復興」も似ていますね。彼は'12年に総書記になった直後のスピーチで、このスローガンを掲げました。私は生中継で聞いていたんですが、改革開放を語ると思いきや、真っ先に「復興」を語ったので衝撃的でした。1840年のアヘン戦争、1894年の日清戦争という「国恥」以前の状態に戻す。香港、台湾、尖閣を取り戻す、と。

川北：完全にレコンキスタですね。習近平は総書記に就任して以来、13年間まったくブレていない。プーチンと通じるところがあります。

近藤：プーチン大統領の侵攻、習近平国家主席の中華民族の偉大な復興、トランプ大統領のメイク・アメリカ・グレート・アゲイン（MAGA）……三者三様に「失地回復」への欲望が剝き出しです。今の世界を、この概念をもとに読み解いていきましょう。

「ルール」よりも「剝き出しのパワー」

川北：アメリカの場合は、プーチンや習近平とは少し異なります。トランプ自身はエリート層の出身なのに、語っている内容は「取り残された白人労働者の怨念」を代弁している。グローバル化で勝ち組と負け組がはっきり分かれ、負け組の側に積もった怒りが彼を押し上げた。ここに「奪われた時代」を取り返す気運が働いています。

近藤：まさにJ・D・ヴァンス（現副大統領）が'16年に著した『ヒルビリー・エレジー』の世界ですね。本当に胸が痛む内容でした。

川北：工場が移転して父親の仕事が突然剥奪され、尊厳が崩れる。単なる所得の問題ではなく、人生が失われる深刻な問題です。

怨嗟の声は首都のエリート官僚や大企業、都会の勝ち組へと向かい、「失われたアメリカの回復」という物語に火をつけました。

近藤：『新書 世界現代史』のキーワードである「力こそ正義」は、トランプの振る舞いそのものですね。

川北：はい。正義より、関税などの実利や剝き出しのパワーが優先する。国連や国際法の権威が崩れ、違反しても止める手立てがありません。

近藤：アメリカのベネズエラ侵攻は、「西半球のレコンキスタ」を地でいくものでした。

川北：ルールより、軍事力で状況をつくる。力による現状変更の典型例です。ベネズエラへの強硬策は、「『世界の警察官』をやめたはずのアメリカが、必要なら力を行使できる」と示す側面もあります。中国はベネズエラと石油や金融で深い関係がありましたから、この示唆は大きい。中国側に「やられると怖い」と思わせる効果も狙えます。

近藤：実際、ベネズエラの原油の8割以上を中国が買い、600億ドルも貸しつけていました。それでも中国が望むのは、「西半球は米国に任せる代わりに、東半球の台湾は中国の内政だから口を出さない」という「ビッグディール（取引）」を米国と成立させることです。

川北：きわめて危険な取引ですが、発想としてゼロではありません。だからこそ、第一列島線（沖縄から台湾、フィリピンに至る、防衛ライン）の重要性が増します。

今年1月に公表されたアメリカの戦略文書には「好ましい勢力均衡」という表現がありますが、第一列島線上での抑止維持に資源を振り向ける姿勢が滲んでいます。ここが揺らぐと、東アジアの秩序全体が崩れるからです。

近藤：今の中国は国内の景気と雇用が課題です。若者の失望、不動産バブルの崩壊、地方政府の債務拡大……矛先を「外部」に求める局面です。

後編記事『いま自民党が「尖閣諸島の死守」を国家目標とすべき理由【近藤大介×河北省吾 緊急対談】』へ続く

「週刊現代」2026年3月2日号より

【つづきを読む】いま自民党が「尖閣諸島の死守」を国家目標とすべき理由【近藤大介×河北省吾 緊急対談】