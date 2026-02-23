2月23日の誕生日で66才になられた天皇陛下。陛下が41才のときにお生まれになった愛子さまは、小さい頃から"陛下大好き"だったご様子。ご誕生についての会見では、「皇太子さま（当時）は大変育児に私を助けてくださっていまして、大変子供のことを可愛がっていらっしゃるので、子供の方もお父さま大好きで大変なお父さまっ子でございます」と雅子さまが語られるほどだ。

近年は共にお出ましになることが増えたが、愛子さまに話しかけられたときに陛下が見せる父の顔もまた"強い絆"を感じさせるもの。陛下と愛子さまの幸せな日々を振り返る。

●2002年8月

ご一家で那須御用邸での静養中に沼原湿原を訪れられた際の写真。散策の途中、愛子さまが皇太子さま（当時）の頬に手を触れた。

●2004年12月

愛子さまの3才の誕生日のご挨拶に皇居へ向かわれるお二人。誕生日に合わせて公開された映像では「とんとんとんとん、こぶじいさん」と手遊び歌を披露されていた。

●2006年6月

愛子さまが通われた学習院幼稚園の父親参観。雨の中、傘を差して父娘で手をつないで登園される姿が愛おしい。

●2019年12月

愛子さま18才の誕生日に際して宮内庁が公開した写真。当時は学習院女子高等科の3年生だった。学校で学んでいるアフリカの地理についてお二人で語り合われていた。

●2025年5月

ウィーン少年合唱団の公演を鑑賞された陛下と愛子さま。日本の楽曲「ふるさと」を披露すると、お二人はほかの観客と一緒に歌詞を口ずさまれていた。

●2025年10月

この日は宮内庁楽部の秋季雅楽演奏会を鑑賞された。日本の伝統芸能に関心がある愛子さま。2022年以来毎回雅楽演奏会に足を運ばれている。陛下とお見えになるのは前年以来。

●2026年5月

6年ぶりに行われた天覧相撲。初場所の8日目に家族揃って観戦。

撮影／雑誌協会代表取材 写真／宮内庁提供、時事通信社、産経新聞社

※女性セブン2026年3月5日号