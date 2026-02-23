「"変わり果てた姿"って、なんですか！」──2003年、竹野内豊主演の『ヤンキー母校に帰る』（TBS系）で、その半生をドラマ化され話題になった"ヤンキー先生"こと義家弘介さん（54）。2007年に国政入りし、衆院議員4期、参院議員1期を務め、昨年3月末に政界を引退した。その後、表舞台から姿を消していたが、2月7日に「NEWSポストセブン」で報じた衝撃のロン毛イケオジ姿が話題になりバズり、人々を驚かせた。

【写真】話題を集めた“ヤンキー先生”こと元文科副大臣・義家弘介氏の「ロン毛イケオジ姿」

政界引退から1年近く──。常に鋭い表情だった義家さんの表情はすっかり明るくなった。激変した容姿と穏やかなになった表情、議員生活20年を終えた義家さんにその理由を聞いた。

「もともと天パー」「ドライヤーで毎晩伸ばしていた」

──議員時代はかっちりしたスーツを着て、難しい表情をしていました。政界引退後はガラッと雰囲気が変わりましたね。

「それはもう、耳にタコができるほど言われました（笑）。先日、喫茶店で若い子に『ラッパーのZeebraさんですよね。握手してください！』って言われ、『違います』と答えたくらい。でも変わったんじゃなくて、元の姿に戻ったんです。私はもともとこう。

着るものはリユースショップで買っているのでサイズが選べず、どうしてもオーバーサイズになるじゃないですか。自分の顔と約1時間も向き合わなければいけない床屋は嫌いなので、髪はこの1年切っていません。もともと天然パーマ。議員時代は『だらしない』と言われると思い、ドライヤーで毎晩、一生懸命伸ばしていたんです」

──スーツはどうされたんですか。

「国民のみなさんに選んでいただいた以上は、常識的な、国民の代表として応援してくれる人が求める格好をするべきだと思い、きちんとしたスーツを着用していただけですから。議員時代のスーツは、もう日の目を見ることはありませんね」

──眉間のシワもなくなり、若返ったように見せます。インスタを拝見すると犬の散歩をしたりして、今はどんな生活を送っていますか。

「引退して1年は自由に生きようと犬の散歩をしたり、旅行をしたり。やっぱり議員を辞めたらストレスが無くなったので、表情も緩んで見えるんだと思います」

──議員時代はストレスでしたか。

「ストレスしかなかったですよ。まず休みがまったくない。24時間公人として振る舞いますから、たとえばスーパーに行って肉を選ぶときも気を抜けない。でも、国民の代表として立法に関わる身になれば、それぐらいの犠牲はしかたがありません。

私は教育委員会制度改革に主体的に関わってきましたが、たとえば教育委員会が認めてこなかったいじめ問題の責任を、明確化する改革などを行いました。

それから、教師の給料の残業手当はそれまで一律4％とされてきましたが、これを段階的に10％に引き上げる。これらは長らく誰も手を付けてこなかった。こうした改革を成し遂げるには、とてつもないストレスとプレッシャーの中に身を置き続けるしか方法がない。自然と表情も険しくなっていたと思います」

──そもそも、政治家になったのはなぜですか。

「議員になる前は、母校・北星学園余市高校の社会科教師をしていました。残念ながら、恵まれない環境などから事件を起こす子もいたし、親の都合で進学できない子もいました。そうした子をゼロにしたい。

情熱と意欲があれば自分の道を自ら切り開けるようにしてやりたい。それには、"木を見て森を見ず"ではいけない……森を見なくてはいけない、根本的な教育改革をしなくてはいけない、と思うようになったんです。教育に救われた自分だからこそ、やらなくてはいけない、と思うようになりました」

──義家さんご自身が一度、高校中退後、北海道の北星学園余市高校に編入し立ち直って明治学院大学へ進んだのでしたね。

「はい。その後は母校で教師をしていたのですが、2005年3月に退職し、その年の4月から横浜市教育委員会教育委員に就任しました。そこから、どう教育改革をすればいいのか、どうすればそれが成し遂げられるのかという葛藤の日々が始まりました。

最初は10年で一区切りをつけるつもりでいましたが、10年経ったら、まだやるべきことがある。恵まれない家庭の子の大学・高校の無償化、先ほどもお話した教師の給料の残業手当の引き上げ。この教員給与特別措置法（給特法）の改正案が2025年に成立する見込みがたち、今度こそ一区切りかな、と。

歯を食いしばって約20年かけてやってきましたから、若い子たちから『あんた、すげえな』と言われることはありました。ラッキーだったのは、国会議員の間では私は初当選時で36歳と若かったので多少生意気でも許されましたね」

──また政治の世界に打って出ようという気持ちはありますか。

「100％ありません。ほかの多くの議員は議員になること、議員であることが目的かもしれませんが、私の場合、国会議員は教育改革のための"手段"でしたから。なすべきことを成し遂げた今はもう束縛されたくありません（笑）。本来の場所に戻ってきて、今はノーストレスです」

元国会議員、ふたたび教育の「現場」に

──本来の場所へ戻ったということですが、現在はどんな活動をしているのですか。

「篤志面接委員として、久里浜少年院（神奈川県）に入っている少年や横浜刑務所に服役している受刑者と会って、生き方を一緒に考えたりしています。

彼らの多くは高校中退か中学卒業。私は法務副大臣だったとき、全国の少年院に足を運ばせてもらい、すぐに文部科学省と合同のチームを発足させました。そして、院生が希望すれば文部科学省所管の広域通信制高校に入学・編入できるという制度を創設したんです。本人が希望すれば、無職少年・少女Aとしてではなく、高校生として社会に出ていける『更生の新たな扉』を開いたんです。

政界引退後、自分の作った制度のもとにいる子どもたちに会いにいこう、と篤志面接委員になりました。篤志面接委員というのは、彼らの社会復帰を支援するために面接や指導を行うボランティア。年配の宗教家や事業家がなる場合が多く、私のような元不良の元国会議員というのは聞いたことがない。もちろん利害関係もない。だから、お互いの本音でぶつかれるんです。

ボランティアなので、交通費をかけるぶんだけ赤字。でも、私だからこそできること。教育に救われた私には、彼らと伴走する義務があると思っています」

──今後は何をしていこうと考えていますか。

「これまでと同じく、篤志面接委員として少年院と刑務所へ行くほか、4月からはありがたいことに大学院と大学、そして高校でも教鞭を執る予定です。これまで必死に生きてきた積み重ねのおかげで、また教育現場に戻れるんだな、と思っています。教室で生まれた義家弘介ですから、教室で生き、教室で死んでいく。

これが私の人生そのもの。子ども・若者たちとまた日々向き合えることは、すごく喜びですね」

──これからは議員先生ではなく、どんな肩書きがふさわしいでしょうか。

「フリーエージェント・ヤンキー・ティーチャーですかね（笑）」

──ますますのご活躍を期待しています。

文／中野裕子（ジャーナリスト）