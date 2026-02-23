俳優の山崎育三郎が２３日までに自身のＳＮＳを更新。豪華な２ショットを公開した。

インスタグラムで「世界的アーティスト、ジョシュ・グローバンさんの日本初コンサートで、ゲスト出演させて頂いています。昨夜はＹＯＳＨＩＫＩさんも出演され、おしゃれクリップ以来の再会で色々とお話をさせて頂きました。兄の影響で、幼い頃からＸの音楽が日常にあり、その音楽を生み出したＹＯＳＨＩＫＩさんの演奏で、ジョシュの歌声で聴く『ＥＮＤＲＥＳＳ ＲＡＩＮ』本当に最高でした。音楽が人生をつないでくれる奇跡のような時間でした」とつづって、「Ｘ ＪＡＰＡＮ」のＹＯＳＨＩＫＩとの２ショットをアップした。

続けて「ＹＯＳＨＩＫＩさん、ジョシュ・グローバンさん、そして、３月７日の日本武道館で共演するＴＥＲＵさん、子供の頃から大きな影響受けたアーティストの皆さんと同じステージに立てる日が来るとは、、、本当に幸せです」喜びを述べて、「今夜もジョシュと歌う、美女と野獣『ひそかな夢』噛み締めたいと思います」と締めくくった。

この投稿にはＸ（旧ツイッター）で「感動に涙をこらえるのが大変でした」「コメントも素敵」「びっくり」などの声があがっている。