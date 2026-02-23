19世紀まで「肥満＝男性の問題」だった…今、肥満をどう考えればいいのかという「難題」

「ふつう」に違和感があるすべての人へ――。

病気はどう「発明」されるのか？ 生きづらさは連鎖する？ どこまでが医学で、どこからがビジネス？ 命の優先順位はあるのか？……病気が教えてくれる、新しい「世界の見方」。

注目の新刊『「ふつう」ってなんだろう』では、自分と世界、身体と心、正常と異常のあいだからものごとの本質を考えていく。

（本記事は、美馬達哉『「ふつう」ってなんだろう――病気と健康のあいだ』の一部を抜粋・編集しています）

肥満とフェミニズム

「肥満はフェミニストの問題」という言葉が、アメリカで広がったのはこの時代です。肥満差別に対する抗議は、スレンダーな女性が好まれやすい男性中心主義的な価値観への批判で、家父長制やジェンダーバイアスを批判するフェミニズムとも結びついていました。

実際のところ、肥満に関する歴史研究を行った医学史家サンダー・L・ギルマンによると、西洋において19世紀まで、肥満は男性の問題とみなされていたといいます（小川公代、小澤央訳『肥満男子の身体表象 アウグスティヌスからベーブ・ルースまで』法政大学出版局、2020）。さらに、肥満のイメージは、過度なぜいたくの結果とみなされ、怠惰な貴族階級の象徴として批判的に扱われていたといいます。まさに、キリスト教文化での貪欲の罪です。

この場合は、肥満は社会経済的な格差を表すものとされ、太った貪欲な大金持ちというイメージで語られました。しかし、今日では、まったく逆に、世界の多くの地域で、肥満は所得水準や教育水準の低さと関連しているとわかっています。現代の大金持ちは、健康でおいしい食事をして、フィットネスに気を付けているので太らないのです。

ただし、貧困と肥満がどう関係しているのかについては、わかっていません。アメリカの研究では、世帯収入が低いほど肥満が多いという傾向は女性でのみ見出されるとの結果が出ています。このジェンダー差を説明する仮説としては、太っている女性が労働市場や結婚において差別を受けやすいからではないかと言われています。貧困が肥満を生み出すのではなく、肥満差別と女性差別の交差が貧困を生み出すというのです。今もなお「肥満はフェミニストの問題」です。

価値観の多様化した現代社会では、肥満を、疾病や健康リスクとして、医学的・否定的に捉えるだけでは不十分です。身体サイズが大きい人びとの「生きられた経験」、そして社会的な差別にも目を配りつつ、肥満を考えていくことが必要です。

さらに、「「ふつう」に違和感があるすべての人へ…「正常と異常」「病気と健康」のあいだから見えること」では、新しい病気が実は「発明」されたり「売り込まれたり」している実態などを紹介している。

