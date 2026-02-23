LUNA SEAのドラマーとして活躍した真矢さんが、2月17日に亡くなっていたことがわかった。56歳だった。2月22日深夜、LUNA SEAオフィシャルサイトなどで発表された。スポーツ紙記者が語る。

【写真】車椅子姿の真矢さんにぴったりと寄り添う石黒彩。祭りに訪れた真矢さんの様子ほか、「銀婚式」でのウェディングフォトなど

「真矢さんは昨年9月に脳腫瘍であることを公表していました。2020年に大腸がんのステージ4と診断を受け、さらに、昨年2月にはめまいで倒れ、脳神経外科でMRI検査を受けたところ、右側頭部に腫瘍が見つかっていたようです」

そんな真矢さんの姿は脳腫瘍を公表した昨年9月の末、故郷・神奈川県秦野市で行われた「第78回秦野たばこ祭」にあった。元モーニング娘。で妻の石黒彩（47）も祭りの法被を着て寄り添い、夫婦としては久しぶりの公の場となっていた。真矢さんは2000年5月に石黒と結婚。ふたりのあいだには1男2女の子どもたちがいる。

目撃されていた「石黒の献身」

NEWSポストセブンは、「祭り」に参加していた地元関係者から、"夫婦の絆"を感じさせる当日のエピソードを聞いていた。

「幼い頃から祭り好きだった真矢さんは6歳でバチを握り、ずっと太鼓を叩いていました。『LUNA SEA』でドラマーを務めるルーツとなったそうです。2023年からは『はだのふるさと大使』に就任し、『秦野たばこ祭』には3年連続で100万円を寄贈してきました。

当日は秦野の街全体が祭りの会場となっていて、さまざまな出店が軒を連ねていて大盛り上がりでした。目抜き通りではよさこい踊りが行われ、祭りのクライマックスに登場したのが真矢さんだったのです。体調がすぐれないなかでも、祭りを少しでも盛り上げようと、参加者との『集合写真撮影会』をサプライズ開催していました」

前出・関係者は、隣で真矢さんを見守る石黒の姿が印象に残っていたと明かしている。

「真矢さんは杖をつき、足もとはまだおぼつかない様子でしたが、表情は活き活きとしていました。車椅子に腰をおろすと、涙を流すファンの姿も。

石黒さんも付かず離れずの距離で寄り添い、決して彼の前に出ることなく、真矢さんのサポートに徹していました。また、地元の知り合いなのか『彩ちゃん、これ真ちゃんに渡して』とプレゼントを受け取るなど、奥さんとして周囲に馴染んでいる様子でした」（同前）

訃報に際しLUNA SEAのメンバーらは《その不屈の精神と、最後まで絶やさなかった太陽のような笑顔は、僕達メンバー、そしてスタッフ全員の希望の光でした》などとコメントしていた。夫婦で向き合った闘病、そして故郷への感謝──。脳腫瘍を公表してからあまりにも早すぎる旅立ちに、多くの人が悲しんでいる。