◆ミラノ・コルティナ五輪閉会式（２２日＝日本時間２３日未明、ベローナ・オリンピックアリーナ）

第２５回冬季ミラノ・コルティナ五輪は２２日（日本時間２３日未明）、イタリア北部ベローナのオリンピックアリーナで閉会式が行われた。

聖火が消える前に大会組織委員長のマラゴ氏、国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）のコベントリー会長がそれぞれスピーチ。マラゴ氏は約７分３０秒、コベントリー会長は約６分５０秒だった。

ネットではスピーチ時間に注目し、様々な声が集まった。マラゴ氏のスピーチ時間には「組織委員長のタイム 意外と短かったな」「感謝タイム バッハさんより短いよね」などの声。

コベントリー会長には「このＩＯＣ会長のスピーチって、歴代会長のロゲ、バッハの時代から、朝礼における校長先生の長いお話みたいな感覚なんだよね」「校長先生の話が長いのは万国共通やね」といった声が。一方で「なんと８分以下という信じられない記録」と（同会長）初の五輪スピーチとなった開会式の約１０分より“短縮”されたことを指摘する声もあった。

ＩＯＣ前会長のバッハ氏は２４年パリ五輪の閉会式で約８分２０秒のスピーチ。２１年東京五輪の開会式では、１３分のあいさつを行い、「長い」と話題になっていた。

五輪の開閉会式での長いスピーチ時間は“恒例”。今回は「目の前で演説されてイタリアの選手達苦行かもしれない」「オリンピック委員会会長の左後ろの男の人がかっこよすぎて、会長の話どころではない」と別の部分に注目する声もあった。