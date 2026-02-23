「なんで日本はこんな戦争を始めちゃったのだろう」…100機対30機の空戦を見た戦争経験者が思うこと

「俺たちはここで玉砕するよ……」「どうか妹たちをお願いします」「お前にはいろいろと島のことを教えてもらった。ありがとう」「なんで日本はこんな戦争を始めちゃったのだろう」

1945年2月19日、硫黄島の戦いが始まった。日本兵が2万人が亡くなり、1万人の遺骨がいまだに見つかっていない。

その前年、1944年の7月、この島では疎開がおこなわれた。その後、散り散りになった島民たちはなぜ今も故郷に帰れないのか？ 話題の新刊『死なないと、帰れない島』では、ベストセラー『硫黄島上陸』著者がこの国の暗部に執念の取材で迫る。

戦後の島民、相次ぐ自殺

死闘を強いられたのは、戦中、硫黄島に残された島民軍属だけではない。僅かな手荷物以外、全財産を残して本土疎開した島民たちの戦後も、死闘ともいえる歳月だった。

小笠原協会『五十周年史』には、硫黄島を含む小笠原諸島の島民の戦時中と戦後の生活状況の調査結果が収録されている。それによると、引き揚げ前の1944年時点で「日常の生活に困っている者」「国又は他の援護を受けて漸く生活している者」は全体の7%だったのに対し、終戦5年後の1950年には66%に急増。さらにその3年後、1953年には85%と、生活の厳しさはさらに増していた。

なぜ困窮者が増えたのか。石井通則『小笠原諸島概史（その1）日米交渉を中心として』には、その背景が記されている。

〈島民の引揚後の生活状況をみると、その大部分は、資本もなく、縁故もなく、その生活は窮乏を極め（た。）（中略）彼らは、いつか帰島が出来ると信じていたため、本土で恒久的職業に就かうとしない傾向があり、これが生活を困難にした一因ともなっていた。また彼らはもう帰れるか、もう帰れるかと思い続けて、（中略）陳情を続け（た）〉

本土で生活基盤を築くことは、すなわち、帰島の希望を捨てることだった。未来に希望を託しながらも異郷の地で命を落とした家族の遺志を、遺族となった旧島民は懸命に背負って生きていった。

同著には、小笠原諸島からの疎開民の戦後を巡る衝撃的なデータも記されていた。

疎開民のうち、1953年5月までの死者は399人に上り、そのうちの約4割に当たる147人が「生活苦のための異常死亡者」だった。つまり、困窮に耐えられず自ら命を絶ったということだ。さらにこの中の18人は、子供らを巻き添えにした一家心中だった。

戦火を逃れてたどり着いたはずの本土で、なおも絶望の淵に追い詰められ、命を絶たざるを得なかった島民たち。窮乏は、1954年4月26日付の読売新聞下町版の記事「帰れぬ小笠原 硫黄島民 都職員が救援運動」が報じていた。

〈内地に強制疎開してから丸九年、いまだに帰島はおろか都内居住（の島民）の大半が生活に疲れはて一家心中十二世帯を出す悲劇まで生んでいる〉

「疎開のやつらが盗んだ」

ヤイ子が那須でのインタビューで語った証言もまた困窮の戦後史だった。

強制疎開のとき、彼女は14歳だった。父母と兄弟、両祖父母、曽祖母とともに最後の疎開船に乗り、本土に渡った。都内の増上寺などに身を寄せた後、葛飾の花の名所「堀切」近くの空き家を借りて入居した。

空襲も艦砲射撃もないはずだった本土だったが、何度も空襲を経験した。そのたびに、布団を被って逃げ惑った。1945年3月10日の「東京大空襲」では九死に一生を得たが、曽祖母とは生き別れになった。

南国とはあまりに異なる気候や生活環境の中、体力のないもう一人の祖母も他界した。やがて敗戦を迎えた。高齢の家族が一人、また一人と欠けていく中、一家は都の斡旋により、入植地として開放された那須高原に開拓民として移住する道を選んだ。

「自分たちの祖先は、開拓者だった。何もなかった硫黄島に鍬を振るい、南国の楽園を築いた。今度は自分たちの番だ」。そんな希望を胸に、一家は未知の地に向かった。

しかし、希望は到着直後、打ち砕かれた。

「入植地として与えられた4町ほどの面積の土地は、原生林そのものでしたよ。ここに人が住めるかしら、と思いましたよ。道路は途絶えていて、けもの道っていうのかな。それも消えかかっているような場所だった」

硫黄島では見たこともなかった雪が、腰の高さまで積もった。喘息(ぜん そく)を患い、体力が弱かった父に代わり、母と二人で農地づくりに取り組んだ。深く根を張る樹木を一本一本、伐採していった。硫黄島は、土が肥えた島だったが、この地は違った。

「硫黄島と同じ火山灰地ではあるんですけど、土は農業には不向きということだった。そして、風が強くてね。鶏小屋を建てても、一晩で鶏が全部、飛んじゃった」

やがて一戸、また一戸と開拓の仲間たちは入植地を去った。その背景には、差別の存在もあった。

「地元の人たちにとっては、土地を取られたという意識があって、いろいろ言われました。何かなくなると『疎開のやつらが盗った』って。もう、本当に苦しみに来たんだね、私たちは……」

100機対30機の空戦

ヤイ子の声が弱々しくなった。話し疲れてしまったからなのか、それとも、思い出したくない苦難の数々が脳裏に蘇ったからなのか。いずれにせよ、これ以上のインタビューは避けるべきだと判断した。

居間にいる私たち3人とは別に、台所近くの食卓テーブルでは、篠崎と寒川の二人が焼酎を酌み交わしながら、楽しげに会話していた。元俳優の寒川の声は豊かで、篠崎の声もよく通る。72歳の硫黄島民2世と、85歳の1世の、陽気なやりとりが渡部宅に響いていた。

寒川が笑みを浮かべながら、こちらに声をかけた。

「酒井さんは、いつもそうだもんね。いつも新聞記者。ヤイコオバ、アツコオバ、お土産持ってきたんだから、その分しゃべってあげなさい。あ、違うか」

沈黙したヤイ子に代わって、渡部が話し始めた。

故郷を離れる直前、彼女の目に焼き付いたのは、米軍の空襲だった。当時、渡部は日本が戦争に負けるとは、夢にも思っていなかったという。

「空襲警報が鳴ると、千鳥の飛行場から味方の飛行機がたくさん飛び立つの。30機とか40機くらい」

空の戦士たちが島を守ろうと飛び立つ姿は、頼もしく見えた。だが、その期待はすぐに打ち砕かれた。

「これだったら、敵が来ても大丈夫だと思いましたよ。でもね、（上空に来た）アメリカの飛行機は100機ぐらいなの。日本の飛行機は30機かそこら。日本の飛行機1機に対してアメリカは3機ぐらいで攻撃するの。日本の飛行機は戦ってみんな落っこちちゃうの」

その絶望的な空戦の光景を見て、渡部は心の中でこう思ったという。

「すぐに飛行機が足りなくなるのは明らか。こんなにすごい、何でもある国と、なんで日本はこんな戦争を始めちゃったのだろう」

