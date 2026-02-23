天皇陛下、雅子さま、愛子さまは「会う人の緊張を一瞬で解きほぐす」…皇室記者が現場で感じた「ご一家の裏表のない素朴な人柄」

2月23日は天皇誕生日です。

平成の中盤以降の、明仁天皇・美智子皇后ご夫妻（当時）と徳仁皇太子・雅子皇太子妃ご夫妻（同）の関係を描き、発売後すぐに大重版となった注目の新刊『「平成の天皇家」と「令和の天皇家」 二つ家族はなぜ衝突したのか』。

著者の大木賢一氏は、2000年代の半ば以降、徳仁天皇・雅子さまご夫妻の周辺を精力的に取材してきました。その目から見ると、天皇陛下、雅子さま、そして愛子さまはどのような性格に映るのでしょうか。

直接話して感じたこと

――徳仁天皇や雅子さまに、どのような印象を持たれてきましたか？

大木：いろいろな行事への参加などの様子を見ていると、ご一家は３人とも非常に「ナチュラル」だと感じます。飾り気がなく、自然体です。

天皇陛下とは過去に直接お話しさせていただく機会もありましたが、お会いするまでは大変緊張していたのに、実際に話すと、あっという間に緊張が解けていく感覚を持ちました。話していてとても気持ちがよかった。

これは雅子さまが婚約会見のときに話していた内容とよく似ています。雅子さまは、浩宮時代の天皇陛下に初めて会ったときの印象を「大変緊張していましたのに、その後は何か意外なほど話が合い、話がはずみました」と語っています。

天皇陛下には人の緊張を瞬時に解きほぐす力のようなものがあり、同じことを愛子さまにも感じたことがあります。

――相手の緊張をときほぐす力ですか。

大木：はい。たとえば、2024年に愛子さまが、国民スポーツ大会臨席のため佐賀県を訪問されたことがありました。

全日本柔道連盟の関係者が案内役を務めたのですが、この方はお会いする前は非常に緊張して堅くなっていたといいます。ところが、案内が終わった後に何人もの知人たちから「とてもいい雰囲気で話されていましたね！」と声をかけられたそうです。

それで、そうかなと思って、報道された映像を見てみたら、自分でも驚くほどの、いい笑顔で写っていた、と言っていました。愛子さまの、人を打ち解けさせて笑顔を引き出す力というのは、父譲りなのだと感じました。

――雅子さまについては、いかがでしょうか。

大木：米国のハーバード大を出て外務省で働いておられたわけですから、かつては「バリバリのキャリアウーマン」というイメージを持たれていたと思います。どちらかというと強気な女性のイメージでしょうか。

しかし、実際に周囲で聞いてみると、むしろ非常におおらかで、飾らない方だという印象を強く抱きます。もともと動物が大好きで獣医を目指していたという話もありますが、そういうところにも飾らなさや自然さが表れているように感じます。

――本書には、雅子さまの会見で表裏や背伸びのない自然な性格を感じたという記述もあります。

大木：はい。雅子さまは、皇太子妃時代の自身の誕生日会見で、まだ生まれて間もなかった愛子さまについて「赤ちゃんにもユーモアというものがあるんですね」といった話をされたことがありました。

何のことかというと、東宮御所の部屋で、何かのはずみに皇太子時代の天皇陛下が床にガーゼを落としてしまった。それで雅子さまが、あっと思って見ていたら、愛子さまがこっちを見て「にやっと笑った」というのです。

この「にやっと笑った」という話が私は大好きで、そういうところに感心する雅子さま自身がユーモラスだし、もっと言えば、赤ちゃんがにやっと笑うというのはどちらかというと不気味な感じもしないではないのに、記者会見という固い場所でそうした話を紹介するところにも、何か砕けた、人間らしさを感じます。

――裏表のない自然な性格が想像できますね。

大木：そうなんです。裏表が全然ないというのは、多くの知人たちが指摘するところです。

私自身について言えば、宮内庁を担当していた2000年代後半ごろは、雅子さまの体調がきわめて悪くて、表の場に出てくることが少なかったため、直接人柄を感じる機会はあまりありませんでした。ただ、先ほども言いましたように、当初世間に持たれたきついイメージとは異なる柔らかな人なんだろうなと思っていました。

これは私の個人的な解釈ですが、雅子さまは裏表がないからこそ、病気になられたのだと思っています。実際にこうありたいという自分らしい自分と、皇室において周囲に求められる自分との乖離が極限に達したから、病気になられた。

自分が二面性を持つことに耐えられない性格というのは、私には分かる気がします。外向きに見せる自分の姿を飾り立てたり、平気で慈愛を演じたりできるような二面性のある人間なら、そもそも病気になんかならないでしょう。

出産をめぐる圧力のようなことばかりが言われますが、病気になった原因の深層には、そういう「二面性に耐えられない性格」と「二面性がなければ務まらない状況」との板挟みがあったのだと思っています。

