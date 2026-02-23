高市総理誕生の陰で中道・小川淳也代表の映画『なぜ君は総理大臣になれないのか』が再注目…権力欲ゼロの元エリート官僚が愚直に戦い続ける理由とは

「日本を良くしたいオタク」小川淳也氏

2月18日の特別国会で高市早苗氏が第105代総理大臣に選出された。首相指名選挙の衆院投票で高市氏の354票に次ぐ2位・50票を得たのが、野党・中道改革連合代表の小川淳也氏だ。いったいどんな人物か。

香川で美容室を営む家庭に育ち、高校では野球部。東大から総務省官僚というエリートの道を捨てて政界入りした変わり種で、ベーシックインカムや北欧型高福祉国家を目指す政策論を綴った『日本改革原案』（光文社）を上梓するなど、自称「日本を良くしたいオタク」でもある。

そんな小川氏を17年にわたり追い続けたドキュメンタリー映画『なぜ君は総理大臣になれないのか』（2020年／大島新監督）が、現在、YouTubeで無料配信されていることもあり、改めて注目を集めている。本作は公開時にドキュメンタリーとしては異例の大ヒットとなり、当時、多くの人がこの映画に希望を見出した。

新代表就任をきっかけに「イケメン」「さわやか」と容姿やキャラへの関心も高まり、SNSでは"オガジュン活"の人もちらほら。しかし、この映画の面白さは、決してヒーローを描いていないところにある。改めて振り返ってみたい。

「政治家になりたいのではない、ならなきゃいけない」

冒頭、政治家生活10年を振り返った小川氏の言葉に、この人物像が凝縮されている。

「人生の8割は我慢、残りの1割は辛抱、最後の1割は忍耐」。全部苦しいじゃないですか、と言う監督に「でしょ？」と笑う。立派に仕事して、50歳でスパッと引退したいと語るが、状況はかなり苦しい。「国民のためとか、国家のためとかは誰にも負けない自信がある」と言いつつ、党利党益には関心がないから党内で出世できないと言うのだ。

場面が変わり、香川1区の田んぼの中で、人通りのほとんどない道をバカ真面目に挨拶する姿が映し出される。まるで高校球児の選手宣誓のようだ。なんとも頼りない。ダメだこりゃ、とも言いたくなる。

大島監督が小川氏に出会ったのは、小川氏が32歳のとき。監督の妻が高校の同学年だった縁でドキュメンタリーを提案した。いいじゃないですかと笑いつつ、違和感が1つあると言う。企画書のタイトル「政治家になりたい！」に対し、なりたいのではない、ならなきゃいけないのだと言い、こう語る。

「政治家が馬鹿だと笑ってるうちは絶対世の中変わらない」

なぜなら、選挙に行った人も行っていない人も含めて、その人は僕らが選んだのだから、と。

安定の道を捨てて政治家になった小川氏だが、家族の誰もそれを望んでいない。妻は「子ども達の未来（のため）という1点で納得させてるけど、未来も大事だけど今も大事でしょ」と本音を漏らし、実父も「自分の息子でなかったら良いと思う」と語る。

対峙し戦い続けた安倍政権

対する相手は自民三世議員で四国新聞や西日本放送オーナー一族の平井卓也氏。そんな不利な状況で小川氏は出馬の理由を「何事も0か100じゃない。51対49」と説明する。出てきた結論が0か100に見えても実際は51対49。政治は勝った51がどれだけ49を背負えるか。しかし今は勝った51が51のためだけに政治をしている、それを変えたいのだと。

2005年の衆議院選挙で小川氏は選挙区では敗れたものの、比例で初当選。2009年8月の衆院選では民主党が大勝、政権交代で活気づくが、監督のモノローグが重なる。「この頃が一番輝いていた」。そこから、2012年の安倍政権発足で顔つきは険しくなり、「小川は政治家に向いていないんじゃないか」と思い始めた監督が取材を再開する。

2016年、議員宿舎の部屋には洗濯物が干され、冷蔵庫には出汁醤油とオレンジジュース、ケチャップ程度。家族は選挙区・香川に住み、本人も週末は地元、平日は帰って寝るだけの生活だ。政治ジャーナリスト・田崎史郎氏との会食シーンも面白い。安倍晋三と近しいスシローが、意外にも野党議員の中で小川氏を評価しているのだという。ここで小川氏は「安倍晋三は右翼」「世界では極左がほとんど壊滅」と語っていたが、その言葉が予言のようにトランプの台頭、そして2017年には森友学園問題が勃発する。それでも「たいしたことない」「かすり傷程度」と笑う田崎氏に対し、小川氏は「長期政権の澱」「甘く見ない方が良い」「内臓疾患とか血管の老化に近い」と警鐘を鳴らす。

しかし危機に陥るのは野党のほうだった。2017年、小池百合子旋風で希望の党が生まれ、民進党代表の前原誠司と組む流れの中、小池氏の「全員を受け入れるということはさらさらありません」発言が炸裂。翻弄される中、小川氏は葛藤の末に希望での出馬を決める。正直、全然潔くないし格好悪い。本人も誰よりそれを痛感しており、「政治に必要なのはただ1つ、したたかさだけなのか。そういう無力感に襲われます」と吐露する。無所属では比例がなくなるため、「安倍政権に対峙しうる」選択肢として希望の党を選んだのだ。

家族からは「政治家に向いていない」の声

親も妻も娘も駆り出された選挙活動では、封筒詰め、ポスティング、電話かけ、選挙カーや、街頭演説が映し出され、事務所スタッフの「低速で走ってもうるさい。迷惑がかかる。こんなやり方でええんかな、でもやるしかない」という本音も飛び出す。大きくなった娘達が「学校の前にでっかい看板を立てられて泣いた」「政治家になるのも嫌だし政治家の妻になるのも嫌」と振り返り、母（妻）も「嫌だねえ、私も」と苦笑する。街頭では高齢男性から「安保法制反対しとったやないか！ イケメンみたいな顔してお前、心、真っ黒やないか」と罵声を浴び、頭を下げる。この男性の言い分はもっともだ。しかし、選挙ってこんなことしなきゃいけないのかと、なんだかバカバカしくなる。

小川氏の両親もこの頃、父は「あいつは政治家に向いてないんじゃないかと思ってね」、母は「政治家よりは大学教授向きかな」と語る。家族の誰も代議士になってほしいなんて思っていないのだ。

この選挙では結果、落選。無所属を経て立憲民主党へ出直しとなる。その後、映画では香川の自宅での日常が映し出される。

血圧が気になるからと、醤油もかけずにレンチンした薄揚げを美味しそうに頬張る姿はおよそ政治家とは思えない。政治家に向いていないと思わないかと聞かれ、「ないことはない。だから歯くいしばってやってきた」と言い、自分に致命的に欠けているのは「えらくなりたいとか、何が何でも権力をつかみとりたいとかいう欲望・欲求」だと語る。と同時にこう言うのだ。

「あきらめちゃいけない。社会はそんなもんじゃない。人間はそんなもんじゃない」

映画ラストではコロナ禍に突入し、物語は続編『香川1区』へと続いていく。

小川氏は総理大臣になれるのか

あれから6年。安倍氏暗殺、旧統一教会問題、裏金発覚と、政界を揺るがす事態が次々に明るみに出た。しかし、異例の冒頭解散を経た2月8日の総選挙で自民は歴史的圧勝を果たした。そんな中、小川氏は選挙区で対立候補・平井卓也氏に辛勝し、中道改革連合の新代表となったが、総理大臣への道は映画公開時よりむしろ遠ざかっているようにも見える。

TBS「報道特集」が「1.6億回再生が象徴する"高市旋風"『SNS選挙』の効果と課題は」と報じたように、選挙ビジネスが横行し、映画の中で小川氏が危惧していた「おそらくは事実に基づかない、情動的な答えにすがろうとする。簡便な答えをくれる人に飛びつく」というトランプ的なものは世界的にますます拡大し、選挙は、政治は、民主主義はいよいよ壊れてきている。

常に葛藤や迷いの中にあり、揺れまくりブレまくり、実に人間くさい政治家・小川淳也。もちろん、選挙も政治も、世の中自体がとうに魑魅魍魎と化しており、まっすぐさだけでどうにかなるほど単純ではない。革命を起こす人物や、スター・ヒーローを待つ時代でもない。むしろそれは危うい。それでも、だからこそ、嘘のない真っすぐで熱い人を応援したいと思う。

ただし、それは人任せではどうにもならない。私達市民一人ひとりが「社会はそんなもんじゃない。人間はそんなもんじゃない」と信じ、あきらめず、政治を、権力を監視し、声をあげていく。そうした一人ひとりの営みこそが、壊れかけた民主主義を支える力になるのではないだろうかと、映画を観て改めて思うのだ。

【こちらも読む】中道の新たな代表・小川淳也を待ち受ける…大きすぎる「意外な難題」

