『リブート』次回予告にネットざわつく “大物俳優”が一瞬チラリ
俳優の鈴木亮平が主演を務める、TBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜 後9：00）の第5話が、22日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【写真】吹石一恵が登場！久々のドラマ出演シーンを先行公開
今作は、多くの日曜劇場を手掛けた黒岩勉氏の完全オリジナル脚本で、構想に3年をかけた超力作だ。物語は、妻殺しの罪を着せられたパティシエ・早瀬陸が、自らの潔白を証明するため、警視庁の悪徳刑事・儀堂歩の顔に“リブート”し、真実を追うという“エクストリームファミリーサスペンス”。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく。
第5話では、本物の儀堂を追う早瀬と一香（戸田恵梨香）が手を組み、巨大な闇の組織に迫る。組織を率いるのは合六（北村有起哉）。その裏仕事を担う冬橋（永瀬廉）が鍵を握る存在として浮上する。2人は冬橋のもとを訪れ、“決して語られることのなかった過去”に迫るが、決定打を得られないまま緊張が高まる。
そして突如、本物の儀堂が姿を現し、事態は急転。すべてを終わらせるため早瀬と一香は直接対決を決意するが、待ち受けていたのは誰も予想しなかった展開だった。鈴木が見せる1人2役の表情の差異と、善悪の構図が揺らぐ演出が、物語をさらに加速させた。
放送後に流れた次回予告では、吹石一恵の出演が明らかに。日曜劇場への出演は2年ぶりとなる。演じるのは合六の妻・陽菜子。実業家として名を馳せる一方、裏で非道な行為を重ねる合六の真の姿を、陽菜子は知っているのか。事件にどのように関わっていくのか注目が集まる。
物語のキーパーソンとなることが示唆された陽菜子の存在に、ネット上では「吹石一恵が出るのは熱い」「合六の妻がどう絡むのか気になる」「来週も見逃せない」「展開が読めなさすぎる」といった声が上がっている。複雑に絡み合う人間関係と陰謀が、次回以降どのような結末へ向かうのか。緊張感はさらに高まりそうだ。
