今週の12星座占い「双子座（ふたご座）」全体運・開運アドバイス【2026年2月23日（月・祝）〜3月1日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年2月23日（月・祝）〜3月1日（日）「双子座（ふたご座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【双子座（ふたご座）】
今週は、周りから頼りにされることが増えそう。あなたのアイデアや発言で、場の雰囲気が良くなって感謝されるようです。仕事などに対してもやりがいが持てるでしょう。恋愛面は、他の予定と重ならないようにスケジュールをしっかり立てましょう。こまめに連絡するほうがいいかも。
★ワンポイントアドバイス★
忙しい時期は、食事などを適当に済ませてしまう場合が多くなるかもしれませんが、体を整えるためにも必要な栄養を摂るようにしましょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
