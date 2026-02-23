特集「キャッチ」です。福岡空港から入国する人の数が過去最多となる中で、違法なものを国内に持ち込もうとする動きは巧妙化しています。このうち、違法薬物の密輸を水際で食い止めているのが「麻薬探知犬」です。新人ハンドラーとともに、福岡空港での捜査に加わった麻薬探知犬がいます。

去年1年間の入国者数がおよそ459万人と、過去最多となった福岡空港。



この福岡空港で、海外から持ち込まれる覚醒剤や大麻など違法薬物の密輸入を防いでいるのが、麻薬探知犬です。

■ハンドラー

「Find it！（探せ）」



鋭い嗅覚で、違法薬物の臭いを嗅ぎ分けます。

伊藤瑛美さん（24）は、麻薬探知犬を操るハンドラーになりたいと、おととし門司税関の職員になり、自ら配属を希望しました。



■門司税関 麻薬探知犬管理室・伊藤瑛美さん

「幼い頃に空港で麻薬探知犬が実際に捜査しているのを見たことや、説明会で水際で取り締まっているという仕事内容がかっこいいと思って志望しました。」



伊藤さんの初めてのパートナーとなったのは、メスのラブラドール・レトリバー、オーク（2）です。



伊藤さんとオークは去年9月に出会い、それから3か月半、千葉県内の施設で共に訓練を重ねてきました。目指すのはおよそ2か月後のデビューです。

去年12月、ハンドラーの伊藤さんと麻薬探知犬のオークは、福岡市内にある税関の施設にいました。



■伊藤さん

「Good boy！」



千葉での訓練から福岡に戻ってまだ日が浅いこの日、伊藤さんは相棒とのコミュニケーションに苦戦していました。



朝の運動を終えて、オークの足を拭くため台に乗せようとしますが、なかなか息が合いません。

さらに、麻薬の臭いがついた箱を探す訓練では。



■伊藤さん

「Find it！」



麻薬の臭いのついた箱を素通りしてしまいました。



■門司税関 麻薬探知犬管理室・村本恵慈インストラクター

「想定では、ちゃんと嗅いでいく予定だったのですが、（捜査の）最初の場所なので注意散漫なところがあり、一番に行くはずがスルーしちゃって。」



■村本インストラクター

「行かなかったね。何ででしょうか。」

■伊藤さん

「スタート地点が。」

■村本インストラクター

「近かった？」

■伊藤さん

「はい。」



■伊藤さん

「やりたかった仕事ですが、想像していた以上に複雑で難しいと思います。」

訓練の様子を見守っていたベテランハンドラーの村本さんは、オークの課題の一つに集中力の低さを挙げました。千葉で身に付けた集中力を取り戻すためには、オークが捜査の時間を楽しいと思えるかが重要だということです。



オークが麻薬の臭いを見つけると、伊藤さんがタオルのおもちゃを取り出し、走りながら一緒に喜びます。



麻薬探知犬にとって、捜査は「ハンドラーとのコミュニケーション」の一環です。麻薬の臭いを見つけることが喜びにつながると認識させることで、現場での高い集中力を引き出していきます。



たくさんの荷物や人の動きがある実際の現場で、集中力が欠ければ密輸入を見逃してしまうことになりかねません。



■伊藤さん

「使役犬なので、厳しくしないといけないけれど、動物としてかわいがってあげる愛情も必要だと思うので、厳しさと愛情をバランスよくしています。」

この日は、福岡空港での訓練です。スーツケースに仕込まれた麻薬の臭いを見つけることを目指します。



オークは、臭いの元にたどり着きましたが、まだ合格点には届きません。



右の映像は、ベテランの麻薬探知犬、コーダです。コーダに同じ訓練をさせると、臭いを嗅ぎ当て迷いなく座り、まっすぐな視線を送ってハンドラーに伝えます。



2頭を比べると、その差はよく分かります。



■伊藤さん

「オークは、これであっているのかなと確認して座るので、そこが経験の差だと思います。バッグだけでなく、人も足元から腰まで嗅がないといけないので、オーク自身も、こうやって嗅ぐんだというルールを覚えて嗅げるように、私もオークが嗅げるようなハンドリングをできるようにしないといけないです。」



水際を守る一員として、経験は関係なく確実な捜査をするため、伊藤さんとオークの訓練は続きました。

デビューの日、伊藤さんとオークは空港へ向かいます。



いよいよ、捜査開始です。



時折、周囲が気になるオーク。それでも、伊藤さんがリードを引いて集中させます。



■伊藤さん

「いいじゃん！」



初日の摘発とはなりませんでしたが、伊藤さんとオークはデビューを果たすことができました。



伊藤さんは、オークが尻尾を振りながら捜査をする姿に、相棒としての手応えを感じていました。



■伊藤さん

「オークが楽しそうに捜査できていてよかったと思います。オークはまだ年齢的にも幼くて、経験もまだまだ少ないので、2人でいろいろな経験をたくさん積んで、どこでも楽しく捜査できるようなペアになって摘発をしたいです。」



密輸阻止の最前線に加わった、ハンドラーの伊藤さんと麻薬探知犬のオーク。福岡空港、そして日本の安全を守る日々が始まりました。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年2月11日午後5時すぎ放送