今日2月23日は、九州から近畿は晴れますが、黄砂が飛来する可能性があります。東海から東北は、午前中は雨や雷雨の所がありますが、午後は晴れる見込みです。北海道は朝晩を中心に雪や雨が降り、南よりの風が強く吹くでしょう。日本海側では暴風や高波に警戒してください。

北海道の日本海側は暴風や高波に警戒

北海道は前線の影響で、朝晩を中心に雪や雨が降り、南よりの風が強く吹くでしょう。特に、日本海側では夕方にかけて暴風に警戒が必要です。海は大しけとなるため、高波にも警戒してください。





東北と北陸は、朝まで雨の降る所があるでしょう。関東と東海も、昼前にかけて所々で雨や雷雨がありそうです。落雷や突風、急な強い雨にご注意ください。午後は天気が回復して、各地で青空が広がる見込みです。近畿から九州にかけては、高気圧に覆われて広く晴れて、行楽日和でしょう。ただ、黄砂が飛来する可能性があります。洗濯物は部屋干しにしたり、車やベランダの汚れに注意するなど、黄砂対策をしてお過ごしください。

関東は季節外れの暖かさ

最高気温は、全国的に平年より高く、晴れる所では日差しが暖かいでしょう。東京都心は22度と5月上旬並みで、昼間は上着いらずの暖かさになりそうです。積雪の多い所では、雪どけが進みますので、融雪による低い土地の浸水や河川の増水、雪崩、路面状況の悪化に注意してください。