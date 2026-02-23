『キンパとおにぎり』第7話 大河＆リン、互いに未練を抱えながら季節はクリスマスへ
赤楚衛二が主演し、カン・へウォンがヒロイン役を演じるドラマプレミア23『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』（テレビ東京系／毎週月曜23時6分）の第7話が今夜放送。大河（赤楚）とリン（カン・ヘウォン）が互いに未練を抱えながらも連絡は取らないまま季節はクリスマスへ突入する。
【写真】赤楚衛二×カン・へウォン『キンパとおにぎり』第6話より
本作は「ドラマプレミア23」シリーズで久々となるピュア・ラブストーリー。まるで“キンパ”と“おにぎり”のように、見た目や材料は似ていても味わいは異なる――日本と韓国、国籍の違う二人の恋愛模様を描く。
■第7話あらすじ
幸せな思い出になるはずだった旅行で、リンから別れを切り出された大河。互いに未練を抱えながらも連絡は取らないまま季節はクリスマスへ。
大河は仕事で真澄（深川麻衣）と顔を合わせる機会が増え、リンのもとにはジュンホ（ムン・ジフ）が通い続けていた。ある日、大河の店にパーティーのケータリング依頼が舞い込む。前回好評だったリン直伝のタッコムタンを再び出してほしいという内容だった。
ドラマプレミア23『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』は、テレビ東京系にて毎週月曜23時6分放送。各話放送と同時に動画配信サービス「Netflix」にて世界独占見放題配信。
【写真】赤楚衛二×カン・へウォン『キンパとおにぎり』第6話より
本作は「ドラマプレミア23」シリーズで久々となるピュア・ラブストーリー。まるで“キンパ”と“おにぎり”のように、見た目や材料は似ていても味わいは異なる――日本と韓国、国籍の違う二人の恋愛模様を描く。
幸せな思い出になるはずだった旅行で、リンから別れを切り出された大河。互いに未練を抱えながらも連絡は取らないまま季節はクリスマスへ。
大河は仕事で真澄（深川麻衣）と顔を合わせる機会が増え、リンのもとにはジュンホ（ムン・ジフ）が通い続けていた。ある日、大河の店にパーティーのケータリング依頼が舞い込む。前回好評だったリン直伝のタッコムタンを再び出してほしいという内容だった。
ドラマプレミア23『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』は、テレビ東京系にて毎週月曜23時6分放送。各話放送と同時に動画配信サービス「Netflix」にて世界独占見放題配信。