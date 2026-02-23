『夫に間違いありません』第8話 “聖子”松下奈緒vs“紗春”桜井ユキ、二人の妻の“駆け引き”が激化
松下奈緒が主演するドラマ『夫に間違いありません』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の第8話が23日の今夜放送される。
【写真】実は大きな“罪”を犯していた紗春（桜井ユキ）
本作は、遺体の誤認で受け取ってしまった夫の保険金によって人生の歯車が狂いはじめる女性が家族を守るため犯罪に巻き込まれていく様を描くヒューマンサスペンス。主人公・朝比聖子役の松下をはじめ、キャストには行方不明者を持つ家族の会をきっかけに聖子と交流を始める葛原紗春役に桜井ユキ、怪しい人物たちを追うゴシップ誌のライター・天童弥生役を宮沢氷魚が演じる。また物語のキーパーソンとなる夫・一樹役には安田顕がキャスティングされている。
■第8話あらすじ
紗春が夫の幸雄（今里真）を殺害した。そのことに気づいた聖子は「絶対誰にも言わない」と紗春に約束。弱みを握られた紗春が、これで自分たちの前から姿を消すだろうと安堵する。
一方、新聞記者時代の先輩から呼び出された天童は、政治家の闇献金というスクープ記事を書いたことで、新聞社に返り咲くというかねてからの野望を実現させるチャンスを得る。しかし、そのためにはもう一発、世間をあっと言わせるようなスクープが必要だという。このまたとないチャンスに、天童は一樹が犯したキャバクラ嬢殺人事件の真相を暴き、次のスクープを狙うため紗春に再び接触する。
その頃紗春は、借金の返済が滞っているうえにスナックのママからも部屋代を請求され、金の工面に頭を悩ませていた。幸雄の保険金さえ手に入れば…そう思っていた矢先、店に現れた天童から幸雄殺しについて言及される。動揺したまま帰宅した紗春だったが、ふと聖子の義母・いずみ（朝加真由美）が「一樹を見た」と言っていたことを思い出す。そして、幸雄と同じように右手の甲に二つ並んだホクロを持つ一樹の写真。紗春はある可能性に思い当たる。
しばらくして、紗春が何食わぬ顔で店にやって来て、いつも通り開店準備をする姿に聖子は不安を覚える。なんとか彼女を追い出したい聖子は、生活苦を理由に店を辞める気がない紗春に揺さぶりをかけるが、紗春には何か思惑があるようで、まるで挑発に応戦するかのように、聖子にある罠を仕掛ける…。
ドラマ『夫に間違いありません』は、カンテレ・フジテレビ系にて毎週月曜22時放送。
