◇ミラノ・コルティナ冬季五輪最終日 閉会式（2026年2月22日 ベローナ五輪アリーナ）

ミラノ・コルティナ冬季五輪を締めくくる閉会式が22日（日本時間23日未明）、ミラノから約140キロ東のベローナで始まった。

ベローナはシェークスピア「ロミオとジュリエット」の舞台として知られ、会場は古代ローマ時代の円形闘技場「ベローナアリーナ」。世界遺産での式典開催は五輪史上初となった。

今大会の日本選手団は冬季大会史上最多のメダル24個を獲得。日本の選手たちが多くの感動と勇気を与えた17日間にネットでは「連日寝不足だったけど、いい寝不足だった」「感動をたくさんありがとうございます！」「沢山のドラマを見る事ができました」「勇気と感動をありがとう」「寝不足デイズをありがとう」「感動ありがとう」「選手の皆様、お疲れ様でした。まずは、ゆっくり休んでほしい」といった声があがった。

一方で、ミラノ五輪が閉幕することには「本当にあっという間だったな」「ああ、終わっちゃうんだな……」「急に寂しさがこみ上げて来ています」「もう終わっちゃうんだな」「名残惜しいな」「終わるのさみしいな〜」「えっもう今日オリンピック閉会式なのか…」「そうか閉会式か…たくさんのドラマあったなぁ…」と寂しさを感じる声もあった。