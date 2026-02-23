◇ミラノ・コルティナ冬季五輪最終日 閉会式（2026年2月22日 ベローナ五輪アリーナ）

ミラノ・コルティナ冬季五輪を締めくくる閉会式が22日（日本時間23日未明）、ミラノから約140キロ東のベローナで始まった。

ベローナはシェークスピア「ロミオとジュリエット」の舞台として知られ、会場は古代ローマ時代の円形闘技場「ベローナアリーナ」。世界遺産での式典開催は五輪史上初となった。

オペラにクラシック音楽が流れ、幻想的な演出の数々でイタリアらしさあふれる閉会式だった。国際オリンピック委員会（IOC）のカースティ・コベントリー会長らのスピーチも終わり、聖火が消えた。

すると、会場の雰囲気が一変した。3人組の音楽ユニット「メジャー・レイザー」が登場し、選手たちも音楽にノリノリで、会場はまるでクラブのような雰囲気へと変わった。

この“温度差”にネットでは「聖火が消える演出幻想的でよかったのに、その後始まるクラブイベント」「いきなりクラブタイムが始まった」「なんか耳馴染みのある楽曲多くて楽しい笑」「閉会式がクラブみたいになって草」「終わりはクラブ化するのが定例になってきたね」「クラブ行った気分になれたなう」「ノリノリの選手団見ると堅苦しかった国歌演奏などから解放されてて、これが最適解なのか、となっている」といった声があがった。