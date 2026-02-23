◇オープン戦 ホワイトソックス―ブルワーズ（2026年2月22日 グレンデール）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手（26）が22日（日本時間23日）、オープン戦のブルワーズ戦に「3番・一塁」で先発出場。2打数無安打で6回の守備から交代した。

初回2死からの第1打席は、昨季メジャーデビューを果たしたローガン・アンダーソンの投じた初球、93.2マイル（約150.0キロ）直球を捉えることができず右飛に倒れ、1―2の4回無死からの第2打席は空振り三振に倒れた。

20日（日本時間21日）に移籍後初実戦となるカブスとのオープン戦に初出場。2安打2打点の上々デビューを飾った。21日はオープン戦には出場せずライブBP（実戦形式の打撃練習）などで調整。米国初本塁打は次戦以降に持ち越しとなった。

村上はWBCに向けて27日（同28日）にチームを離れる予定。大会前の実戦は米国で7試合。侍に合流してからは2試合の壮行試合があり、最大9試合となる。村上は試合前の取材で、侍ジャパン合流までに「5試合くらい」の実戦出場を予定していると語った。