簡単激ウマ！もやしとふんわり卵のにんにくマヨ炒め【材料】（2人分）モヤシ 1袋卵 2個ニンニク(みじん切り) 1片分ネギ(刻み) 大さじ 2しょうゆ 小さじ 2塩コショウ 少々マヨネーズ 大さじ 2サラダ油 小さじ 2【下準備】1、モヤシはたっぷりの水に放ち、パリッとしたらザルに上げ、水気をしっかりきる。2、卵は溶いておく。【作り方】1、フライパンにサラダ油を熱し、卵を加えて大きくかき混ぜ、半熟の状態でいったん取り出す。2、(1)のフライパンにマヨネーズとニンニクを入れ、中火にかけて香りがたってきたら、強火にしてモヤシを加え、手早く炒める。3、(1)を戻し入れて炒め合わせ、しょうゆを加えて塩コショウで味を調える。器に盛り、刻みネギを散らす。