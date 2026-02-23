あと1品がすぐ決まる！10分で作れる簡単おかずレシピ10選〜お弁当やおつまみにも大活躍♪
「献立が少し物足りない」「お弁当の隙間が埋まらない」…そんな時に役立つ、10分以内で作れる万能副菜10選をご紹介します。
身近な食材でパパッと作れるものばかり。あと1品に悩んだときの救世主レシピを味方につけて、毎日の食事作りをもっと楽に、豊かにしましょう！
【節約＆時短】簡単激ウマ！ もやしとふんわり卵のニンニクマヨ炒め
シャキシャキのモヤシとふんわり卵を、ガツンと効かせたニンニクマヨで炒め上げた一品。強火で手早く仕上げることで、水分を出さず食感良く仕上がります。お財布にやさしい食材ながら、食べ応えは主役級。おつまみにも喜ばれる濃厚な味わいです。
■少ない材料で作れる！ あと1品ほしいときの便利レシピ9選
ゴマ油とニンニクの香りが食欲を刺激する、スピード副菜です。千切りきゅうりにすることで味がしっかり馴染み、パリパリとした心地良い食感が楽しめます。お好みでツナやしらすをプラスすれば、さらに旨みがアップして、お箸が止まらないおいしさに！
お弁当おかずの救世主と言えば、このコンビ。ちくわの弾力とピーマンの苦みが、甘辛いしょうゆだれと絶妙にマッチします。冷めても味がしっかりしていて、子どもでも食べやすいのがうれしいポイント。冷蔵庫に常備しておけば、朝の準備がグッとスムーズになります。
ツナ缶の油をそのまま活用することで、ニンジンの甘みとコクを最大限に引き出した人気メニュー。彩り鮮やかなオレンジ色が、食卓やお弁当をパッと明るくしてくれます。スライサーで太さを揃えると、火の通りが均一になり、より美しく仕上がりますよ。
加熱時間はわずか2分。レンジにお任せで作れる超特急レシピです。ショウガの爽やかな香りがアクセントになり、ピーマンの甘みを引き立てます。たっぷりのおかかが水分をしっかり吸って旨みを抱え込むので、汁気が気にならずお弁当のおかずにも最適です。
和のイメージが強いネギと卵をバターでソテーする、斬新な洋風アレンジ。強火で焼き色をつけた白ネギの甘みと、ふんわり卵の食感が驚くほど合います。仕上げのしょうゆがバターのコクを引き立て、パンにもごはんにも馴染む朝食の新定番として重宝しますよ。
お鍋に入れて数分煮るだけで完成する、アツアツの一皿。ツナ缶を汁ごと使うことで、だしいらずで深いコクが生まれますよ。控えめな味つけでも白菜の甘みが際立ち、胃にやさしい味わい。忙しい日の夜、あと1品欲しいときにぴったりのヘルシーおかずです。
常備していることが多いきゅうりとツナを、マヨネーズと隠し味のしょうゆで和えるだけのスピードメニュー。しょうゆを加えることで和食の献立とも相性が良くなり、焼き魚の付け合わせなどにもおすすめです。みずみずしい食感が、口の中をさっぱりと整えてくれますよ。
レンジ加熱でブロッコリーの栄養と甘みを閉じ込めた、時短サラダ。茹でる手間がなく、忙しい朝でもパパッと作れるのが魅力です。市販のゴマドレッシングにお任せの味つけなので失敗知らず。子どもが喜ぶ、クリーミーで食べやすい一品です。
手間のかかる蒸しナスも、レンジを使えばあっという間。とろりとやわらかなナスに、ショウガを効かせたしょうゆダレがしみ込んで、さっぱりといただけます。冷やしてもおいしいので、夏場の副菜や、日本酒をゆっくり楽しむ夜のアテにもおすすめです。
■パパッと副菜で毎日の献立をスマートに
あと1品がすぐ決まれば、献立作りはもっとラクになります。今回ご紹介したレシピは、どれもキッチンにある調味料で手軽に作れるものばかり。
お弁当の彩りや晩酌のおとも、忙しい朝の栄養補給に、その日の気分や食材に合わせてぜひ活用してみてくださいね。
(ともみ)
簡単激ウマ！もやしとふんわり卵のにんにくマヨ炒め
【材料】（2人分）
モヤシ 1袋
卵 2個
ニンニク(みじん切り) 1片分
ネギ(刻み) 大さじ 2
しょうゆ 小さじ 2
塩コショウ 少々
マヨネーズ 大さじ 2
サラダ油 小さじ 2
【下準備】
1、モヤシはたっぷりの水に放ち、パリッとしたらザルに上げ、水気をしっかりきる。
2、卵は溶いておく。
【作り方】
1、フライパンにサラダ油を熱し、卵を加えて大きくかき混ぜ、半熟の状態でいったん取り出す。
2、(1)のフライパンにマヨネーズとニンニクを入れ、中火にかけて香りがたってきたら、強火にしてモヤシを加え、手早く炒める。
3、(1)を戻し入れて炒め合わせ、しょうゆを加えて塩コショウで味を調える。器に盛り、刻みネギを散らす。
時短で簡単！ パリパリきゅうりの無限ナムル
