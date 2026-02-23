◇ミラノ・コルティナ冬季五輪最終日 閉会式（2026年2月22日 ベローナ五輪アリーナ）

ミラノ・コルティナ冬季五輪を締めくくる閉会式が22日（日本時間23日未明）、ミラノから約140キロ東のベローナで行われた。ベローナはシェークスピア「ロミオとジュリエット」の舞台として知られ、会場は古代ローマ時代の円形闘技場「ベローナアリーナ」。世界遺産での式典開催は五輪史上初となった。

大会を振り返るハイライト映像に、フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来（24＝木下グループ）木原龍一組（33＝同）が登場した。

団体戦のフリー、自己ベストを大きく更新する155.55をマークし、三浦が驚きのあまり転倒する場面が採用されていた。

ネットでは「りくりゅういた」「りくりゅうマジで好かれてる」「ハイライトにりくりゅうめっちゃ映るな」「りくりゅうのずっこけ！」「りくりゅう採用率高い」などの声が上がっていた。

ほかにも、閉会式の中で行われた表彰式で、各競技の金メダリストのVTRの中にも登場していた。