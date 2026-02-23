◇NBA ブルズーニックス（2026年2月22日 ユナイテッド・センター）

NBAブルズは、22日（日本時間23日）に本拠地でニックスと激突する。ブルズの公式SNSでは、この一戦のメインビジュアル画像として河村勇輝とマタス・ブゼリスとの2ショットを投稿した。

ブルズは1月31日（同2月1日）に敵地でヒート戦に勝利して以降、8連敗。オールスターブレーク後、初勝利を目指してこの日はニックスと対戦する。

そしてジェイデン・アイビー、アンファニー・サイモンズが欠場のため河村がベンチ入り。メインビジュアル画像には河村とブゼリスの2ショットが起用された。

ネットでは「河村の起用ある！？」「出場したらめっちゃうれしい」「ワクワクするね」「とりあえずかっけー！」などの声が上がった。

河村はオールスターブレーク後、Gリーグ初戦となった20日（同21日）のラプターズ905戦では23得点8リバウンド9アシストといきなりトリプルダブル級の活躍を見せた。しかしチームは敗れた。2連戦となった21日（同22日）のラプターズ905戦でも19得点12アシストのダブルダブルの躍動。しかしチームは2連敗を喫した。