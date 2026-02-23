東日本出身vs西日本出身、本当に頭がいいのはどちらか？復活した『Qさま!!』名物企画で東西対抗戦

2月23日（月）の『クイズプレゼンバラエティー Qさま!!』は、「プレッシャーSTUDY東西対抗戦！勉強関ケ原 冬の陣SP！」と題した3時間スペシャルが放送される。

昨年末に続き、名物クイズ「プレッシャーSTUDY」が再び復活。東日本出身の解答者が集まった“東軍”、西日本出身が集まった“西軍”に分かれて東西対抗戦を敢行する。

東軍・西軍各チームは、10人で10個の答えを解答する「プレッシャーSTUDY」、今回から新たに復活する懐かしの「プレッシャーリレー」、そして最終決戦「勝ち抜け早押しクイズ」に挑戦。

各ラウンドごとの得点を積み重ねていく、まさに総力戦で優勝を決定する。

“東軍”メンバーとして参戦するのは、ACEesの那須雄登、石原良純、伊集院光、カズレーザーをはじめ、俳優の池田鉄洋、名取裕子、菊川怜、さらにはふかわりょう、三浦奈保子、テレビ朝日の弘中綾香アナウンサーといった面々。

一方の“西軍”には、ロザン宇治原史規、QuizKnockの鶴崎修功、宮崎美子をはじめ、AmBitiousの浦陸斗、NMB48の安部若菜、さや香の新山、宮粼香蓮、迫田孝也、東言、草野満代が名を連ねる。

東vs西――本当に頭がいいのは、はたしてどちらなのか？