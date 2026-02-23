リーグ・アン 25/26の第23節 ストラスブールとリヨンの試合が、2月23日04:45にスタッド・ラ・メノにて行われた。

ストラスブールはホアキン・パニチェッリ（FW）、マーシャル・ゴドウ（MF）、フリオ・エンシソ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリヨンはアブネル・ビニシウス（DF）、パベル・シュルツ（MF）、エンドリッキ（FW）らが先発に名を連ねた。

28分、リヨンが選手交代を行う。パベル・シュルツ（MF）からノア・ナーティ（MF）に交代した。

37分に試合が動く。ストラスブールのディエゴ・モレイラ（FW）のアシストからマーシャル・ゴドウ（MF）がゴールを決めてストラスブールが先制。

ここで前半が終了。1-0とストラスブールがリードしてハーフタイムを迎えた。

52分ストラスブールが追加点。サミル・エルムラベ（MF）のアシストからディエゴ・モレイラ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

58分、リヨンが選手交代を行う。タナー・テスマン（MF）からロマン・ヤレムチュク（FW）に交代した。

その直後の59分、リヨンのロマン・ヤレムチュク（FW）のアシストからコランタン・トリッソ（MF）がゴールを決めて2-1と1点差に迫る。

83分、リヨンは同時に2人を交代。コランタン・トリッソ（MF）、ルーベン・クライファート（DF）に代わりレミ・アンベール（FW）、ニコラス・タリアフィコ（DF）がピッチに入る。

その直後の83分ストラスブールに貴重な追加点が入る。ホアキン・パニチェッリ（FW）がPKを決めて3-1。2点差に広げる。

その後もストラスブールの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ストラスブールが3-1で勝利した。

なお、ストラスブールは57分にアンドリュー・オモバミドール（DF）に、またリヨンは57分にルーベン・クライファート（DF）、60分にエンドリッキ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-23 07:01:09 更新