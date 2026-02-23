EXILE TAKAHIRO、10年来の親友・バイきんぐ小峠と互いの結婚生活を語り合う！『ヒルナンデス！』でやす子とともに癒やし旅へ

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2月23日放送の『ヒルナンデス！』にて、バイきんぐ・小峠英二とバイク仲間でありプライベートで10年来の親友というEXILE TAKAHIRO、そして山口県出身のやす子による笑顔あふれる「山口県下関・癒やし旅」を放送することがわかった。

■親友だからこそ聞ける、TAKAHIROから小峠への直球質問とは？

山口県出身のやす子が案内するのは、旬の食材が揃う随一の人気観光スポット、唐戸市場。そこで一行は「1000円の天然とらふぐ」に遭遇。あまりの安さに小峠も「これ安いよ！すごいな！うまいな！」とテンション爆上がり。さらに、下関のソウルフード「とんちゃん鍋」を囲むなど、小峠＆TAKAHIROのテンションが上がる下関の冬グルメが続々登場する。

旅の目玉は、2025年12月にオープンしたばかりの「星野リゾート リゾナーレ下関」。関門海峡の景色が楽しめる「海峡カバナスイートルーム」は、なんと室内に「本物の白砂」が設置。砂まみれになってもOKという贅沢な空間に、小峠も大興奮する。

夜のホテルで訪れたリラックスタイムでは、TAKAHIROが、2025年に結婚したばかりの小峠に親友だからこそ聞ける直球質問を投げかける。「最初の出会いは？」「小峠さんから声をかけたんですか？」と問うと、小峠は照れながら「出会いは合コン」と素直に告白。また3児の父であるTAKAHIROが、ゴミ捨てや段ボールの片付けなど「名もなき家事」を率先して行うパパの一面を明かすなど、ここでしか聞けないトークが繰り広げられる。

■番組情報

日本テレビ系『ヒルナンデス！』

02/23（月・祝）11:55～13:55

メインMC：南原清隆

アシスタント：浦野モモ（日本テレビアナウンサー）

月曜レギュラー（順不同）：小峠英二、コットン（西村真二・きょん）、小島奈津子、夏菜、やす子

