過酷な男社会・建設業界で、圧倒的な根性と「母性」を武器に現場を指揮する美人社長の素顔が明かされた。

【映像】可愛すぎる鳶職人＆職人たちに振る舞う手作り弁当

2月22日放送のABEMA『秘密のママ園』内のコーナー『のぞき見！隣のママ』では、福岡県で鳶（とび）職人として働きながら建設会社を経営する31歳のママ・優希さんに密着。SNSで「可愛すぎる鳶職人」としてバズり、スザンヌ似の美貌で注目を集める彼女だが、現場の同僚たちが語ったのは、そのルックス以上にパワフルな彼女の人間性だった。

現場で共に働く従業員の原口さんは、優希さんについて「30代女性の中で、結構トップクラスに根性あるんじゃないですかね」と、毎日現場に出続けるその姿勢を絶賛。さらに、「毎日母性が出ている」とも証言する。厳しい職人の世界では、体調を崩しても「早く立て！」と怒声が飛ぶのが日常茶飯事だが、優希さんは「大丈夫？」とすぐに優しく声をかけてくれるのだという。殺伐とした現場に持ち込まれる彼女の気遣いに、同僚たちは全幅の信頼を寄せている。

そんな優希さんは、従業員の健康を案じて毎日現場の職人さんのお弁当を手作りする徹底ぶり。さらには、彼女の実父であり鳶歴40年のベテラン職人・富雄さんも、同じ現場で汗を流している。富雄さんは、重い資材を担ぐ娘の姿を見上げながら「女のくせに、と思いながら……普通しないですよ、こんなキツい仕事」と苦笑いしつつも、「お母さんに似て芯が強い。頼もしい」と、二代目社長として立派に成長した娘に目を細めていた。