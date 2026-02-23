2025年2月、岩手県大船渡市で発生した山火事は市の面積の1割にあたる3370ヘクタールに延焼し、平成以降で国内最大規模となった。

【映像】立ち上る巨大火柱…カメラが捉えた緊迫の瞬間

なぜ被害は拡大したのか。その後の調査によって発生直後の約1時間が延焼拡大の鍵を握っていたことが見えてきた。

近年全国で相次ぐ大規模な山火事。あの時、大船渡の山中でなにが起きていたのか。そして拡大を防ぐことはできなかったのか。残された映像や証言から検証する。

■国内最大級の延焼…「樹冠火」による急速な拡大

岩手県の沿岸南部に位置する大船渡市。2011年、東日本大震災で甚大な被害を受けたが、着実に復興の道を歩んできた。

山火事が発生したのは、海に面した赤崎町合足（あったり）地区。2月26日午後1時2分。漁港近くにいた人から消防に通報が入った。火は東側の三陸町綾里（りょうり）へと延焼する。

大船渡市では2025年2月の降水量が平年の6パーセントにとどまり、過去最も少なかった。19日に同じ地域で山火事があり鎮圧されたばかりだった。

この日は、昼ごろから北西の風が強まり、最大風速8.3メートル、最大瞬間風速18.1メートルにまで達した。この風の影響で、発生当日はヘリによる空中消火を実施することができなかった。

避難指示は最大4596人に出され、多くの住民が避難生活を余儀なくされた。県外の緊急消防援助隊や自衛隊も加わり、24時間態勢で消火にあたる。発生6日目には、通常は行わないとされる住宅への空中消火も実施。延焼範囲は、初日だけで600ヘクタール、発生3日目には1200ヘクタール、その後も2000ヘクタール以上へと拡大する。

流れが変わったのは、発生8日目の3月5日。この日、16日ぶりに待望の雨や雪が降り翌日以降、延焼は止まった。発生12日目にして、市はようやく鎮圧を宣言。延焼範囲は平成以降、国内最大となる3370ヘクタールに及んだ。翌日にはすべての避難指示が解除され、久しぶりに自宅へと戻った住民たちだったが、そこで待っていたのは残酷な現実だった。

この山火事で、90歳の男性1人が死亡し、住宅90軒を含む226軒の建物が被害を受けた。産業の被害総額はわかっているだけで26億円以上にのぼる。

山火事で被災した赤崎町外口の袖野雄さん。写真を見せながら「がれきみたいなのが重なっている辺りに家があった」と話す。家族7人で避難所生活を送っていたところ、消防署で働く知人からの写真で、家が全焼したことを知った。

東日本大震災の津波で家を失い、実家を増築して暮らしていた我が家だった。「住宅ローンとか35年で組んだので全然残っているので、次建てられるかどうかは正直不安ですね」（袖野さん）

三陸町綾里の石浜地区でアワビの陸上養殖をしている「元正榮（げんしょうえい）北日本水産」。震災でも建物が全壊する被害を受け、再建を果たしたところの山火事だった。古川季宏（すえひろ）社長は「配管も1本かなと思ったんですが、3本とも壊れていて、これじゃあ時間がかかるなと思った」と話す。

海水をくみ上げるポンプの配管が焼け、およそ250万個のアワビが死んだ。被害総額はおよそ5億円。「しばらく出せる商品がないので、なんとか頑張っていくしかないです」（古川社長）

国内外で山火事の調査をしている京都大学・防災研究所の峠嘉哉特定准教授。鎮火後初めて、山に調査に入った。「ここは合足地区から東側の八ヶ森の斜面上にあります。出火してすぐに樹冠火（じゅかんか）によって綾里の方に向かって速い延焼で進んでいったんじゃないかと思われる部分です」（峠特定准教授）

峠特定准教授は出火から1、2時間の間に発生した樹冠火によって延焼が速まり、広範囲に拡大したと指摘する。国内で発生する山火事の多くは、地表の落ち葉などの可燃物に燃え移る「地表火（ちひょうか）」だが、地表火の勢いが強まると、木の上の方にある葉から葉へと燃え移る「樹冠火」が起こるという。

「樹冠火の特徴としては、延焼速度が速い、飛び火が多いということがありますので、その速い勢いで斜面を駆け上るように延焼していったんじゃないかと思います」

■どのようにして燃え広がったのか…証言と映像から検証

では、あの日、火はどのように広がっていったのか。消防に通報があったのは、午後1時2分。午後3時に岩手県の防災ヘリが撮影した映像を見ると、色の濃い煙が合足の東側に大量に流れているのがわかる。煙が合足からおよそ6キロ離れた半島の先の方まで行っていたことから、発生から2時間ですでに600ヘクタール以上延焼したと見られている。

岩手県防災航空隊の高田邦生隊長は「午後1時から3時、4時ぐらいまでの時間がとにかく考えられないようなスピードで延焼が拡大したのかなと感じています」と振り返る。

合足地区に住む古内嘉典さん。山火事の発生を知らせる午後1時11分の防災無線を聞き、外へ飛び出した。古内さんは「ここまで出てきたんですよ。そしたら向こうの方に煙が見えたので。5分ぐらいしてからフェンスのあそこのところに炎が見え始めて。それほどでもないぽやぽやっとした炎だったんですけども、立っていられないほどの風だったので、あっという間にもう燃え広がったというか」と語る。

午後1時45分ごろ、古内さんが撮影した写真には、漁港近くの山から煙が大きく上がる様子が写っている。同じころ、同じ合足地区で撮影された映像では、黒い煙に加え、赤い炎が激しく吹き出しているのが見て取れる。

合足漁港からおよそ1.2キロ、三陸町綾里の小路（こじ）地区。炭釜（すみがま）サチ子さんは、午後2時前、避難のため自宅から500ｍ先の八ヶ森トンネルに車で向かった。炭釜さんは「お墓とそこの下から燃えていた」と話す。県道の両側が燃え、その先のトンネルの外側もすでに激しく燃えていたという。

「トンネルに入ったら真っ暗闇で煙だし、火の粉が飛んでいるし、トンネルの中すごかった。無我夢中で走ったね」（炭釜さん）

合足からおよそ2.4キロ離れた三陸町綾里の港地区。新沼公明（こうめい）さんは、山から炎が出ているのを見た。午後1時54分に新沼さんが高台から撮影した映像には、合足方面の山から煙が猛烈に吹き出し、炎に照らされているのが映っている。新沼さんは「オレンジの炎と煙がすごくて、段々こっちに向かってきたのでこれはただごとじゃないなということですぐ避難した」と話す。

合足からおよそ2.3キロ離れた三陸町綾里の石浜地区。北日本水産の営業部長・古川翔太さんは、会社の裏山が燃えているのを社員と一緒に目撃した。午後1時57分、古川さんが会社の敷地から撮影した映像には、合足方面にある山から炎が見え、ぶ厚い煙が海側へと流れているのがわかる。古川さんは「ここも火が来ていましたし、そっちの田浜地区の住宅の上の山の辺りでも火柱が立っていて。早く三陸方面、向こう側に逃げようと社員一同作業をやめてすぐ向こう側に避難した」と語る。古川さんはこのとき、海を挟んで700ｍ以上離れた対岸にある田浜地区でも、火柱が上がっているのを目撃していた。映像には、その炎も捉えられていた。

合足からおよそ2.7キロ離れた田浜地区。消防団員の木下智彦さんは、合足で消火活動をした後、午後2時ごろに戻り、山が燃えているのを見た。木下さんは「田浜の方に戻ってきたら、もうここは真っ赤」「塀が見えているじゃないですか、あの塀の上。バチバチバチって燃えていたんです」と証言する。

木下さんがこの時確認した炎は、石浜地区で古川さんが撮影した炎と時間や場所が一致している。火元の合足から田浜までは山と海をはさんでおよそ2.7キロ。証言と映像からは、この距離を燃え広がるのに要した時間が、午後1時からのわずか1時間だったと読み解くことができる。

峠特定准教授は「出火した直後の1時間や2時間の短い時間の間に延焼していた時の速さが非常に速くて、容易にコントロールできないぐらいのサイズに至ってしまったことが大きな特徴だと思います」と分析する。この時、山で一体何が起きていたのか。

■「谷」で起きた激しい燃焼と飛び火

今回の山火事を調査する消防庁消防研究センターの新井場公徳（あらいば きみのり）火災災害調査部長。火災発生直後に、ある場所で起きた樹冠火が山火事の拡大につながったと分析している。「やっぱり初めの1時間が効いているんじゃないかなと思います。1時40分ぐらいから八ヶ森という山の南西斜面で激しい燃焼があったようで」。

八ヶ森は、住民たちが燃えているのを目撃した山だ。発生の翌日に撮影された八ヶ森の映像を見ると、谷の部分に黒く焼けた木が並んでいることがわかる。新井場部長は「非常に大きな煙が上がって、それが飛び火をたくさん含んでいて、2時ぐらいに湾を挟んで反対側の田浜地区まで飛び火が発生しています」と話す。

新井場部長は、この谷で樹冠火による激しい燃焼が発生した結果、大量の飛び火が発生し、およそ1時間後には2キロ以上離れた田浜地区にまで飛んだと推測している。

「そういう激しい燃焼が起きる場所は、風が当たる斜面（尾根部）だったりするんですが、それが谷間で起きたというのが他の火災と違うかなと思っています」

谷で向かい合った火がお互いの放射熱によって激しくなり、大きな樹冠火が起きたことに加え、リアス海岸の複雑な斜面の向きが、延焼の方向を複雑化させたとも指摘する。新井場部長は「本当にびっくりしたというか。こういうことがあり得るんだと思いました」と驚きを隠せない。

京都大学の峠特定准教授も、八ヶ森の南側や西側に着目している。2025年3月12日に撮られた人工衛星の写真を分析すると、衛星が人の目に見えない波長の光を観測した結果から、山火事による焼損の強さがわかるという。緑の部分は焼損の程度が低く、赤い部分は焼損の程度が高い。八ヶ森の南側や西側で赤い部分が濃くなっているのがわかる。

「ここだけ明らかに強い火災焼損が強い。ここは樹冠火が明らかに起こっている。火災が起こってからすぐの領域であることから、出火してからすぐにこの樹冠火が発生して、それが大規模で広域に広がった」（峠特定准教授）

延焼拡大の要因とみられる八ヶ森の谷で発生した大量の飛び火。新井場部長は「八ヶ森の南西の谷で激しい燃焼が起きると燃えかけの枝や松ぼっくりが風に乗って流されて、少し離れた場所で落ちてそこで着火するというのが飛び火のメカニズム」と説明する。

飛び火がどこに落ちるのかを予測するのは難しい。住宅への延焼のほとんどは飛び火だったとみられている。

「火の粉はありました。それを追いかけて行き、消火するという活動をしておりました」（大船渡消防署 田中貴之副署長）

「すぐ落ちても消えないよう大きさのものが、ずっと風と共に降っていたような感じでした」（大船渡地区消防組合消防本部 吉田元気消防士長）

田浜地区への延焼は、八ヶ森からの飛び火によるものと推測されている。午後2時ごろに、少なくとも3カ所で消防士が飛び火を確認している。そのうちの1つは、石浜地区の古川さんや田浜地区の木下さんが目撃した火と場所が一致する。

「1時40分ぐらいに海に行って八ヶ森方面を見たら、とんでもない大きな煙が上がっていて、その20分後の午後2時ぐらいに飛び火がやってきたと。それによって非常に広いエリアに火が広がってしまって、その後の燃え広がりがいろいろな方向へ進んでしまったというのが今回の特徴かと思います」（新井場部長）

1カ所で生まれた小さな火は、運命の1時間を経て3370ヘクタールという平成以降、国内最大の延焼範囲にまで拡大した。

■相次ぐ大規模火災と気候変動への警鐘

2025年は、全国で大規模な山火事が相次いだ。岡山市でおよそ565ヘクタール、愛媛の今治市で452ヘクタールなど、例年は年1件程度の大規模火災が、すでに7件発生していた（2025年6月時点）。

新井場部長は「もう圧倒的に多いと思いますね。100ヘクタール燃えるというのは大きな山火事。日本では大きな山火事になりますので、それが相次ぐというのは珍しいと思います。（相次いだ要因は）雨が少なかったというのがある」と指摘する。

2025年に発生した7件をみると、この冬の降水量は平年の15パーセントから27パーセントと少なかった。岡山市など3カ所では過去最も少ない降水量だった。

山火事発生からおよそ3カ月。大船渡市では仮設住宅の入居が始まるなど被災者が少しずつ新しい生活へと踏み出し始めていた。自宅が全焼し避難所生活を送っていた袖野さんの一家は、この日、市営住宅へと引っ越した。仮の住まいではあるものの、家族だけの居場所に安堵の色が浮かぶ。

「やっとっていう思いはありますけど、ただこれが最初の第一歩だと思っていますので、元にあった場所に再建する、そこからがスタートだと思っているので」

養殖施設の一部が焼け、およそ250万個のアワビを失った北日本水産。取引先からアワビを買い戻し、養殖再開に向けた準備を始めていた。全滅したと思っていたが、水槽でおよそ20万個が奇跡的に生きているのが見つかったという。「いやあ、嬉しかったですよ。本当ダメだと思っていたんですよね」（古川社長）

食用アワビが育つには3年から4年がかかる。古川社長は、クラウドファンディングで支援を呼びかけながら再開を目指している。「第3章ですかね。震災から考えれば。がんばります」。

峠特定准教授は、文部科学省の研究プログラムの一環で将来の気候変動が山火事にどう影響するかを研究している。「大船渡の領域の降水量は今よりもちょっと増えるパターンが冬は増えます」。

シミュレーションによると、2100年ごろの大船渡市の冬の降水量は、現在より増える予測となっている。一方で、気温が2度から4度上昇するため、蒸発量が増え、土壌は乾燥する予測だという。「土壌水分量がこれだけ乾燥側にシフトするということは、表層地表面の状態というのは乾燥しやすくなって、林野火災的には起こりやすくなると言えるとは思います。こういうシミュレーションをしていけば（傾向などが）見えてくると思っていて、引き続き研究を続けていきたいと思っています」。

新井場部長は「日本ではそんな大きなもの（山火事）はもう起きないだろうと、なんとなくいろいろな人が思っていたんだとは思うんです。だけど、こういうことが起きうるんだということが少なくとも2025年で分かったので、それに備えるようなことは考えていかなければいけないんだろうなと思います」と語る。

運命の1時間をきっかけに起きたかつてない延焼。1つの火がもたらす甚大な被害と気候変動による将来的な乾燥の兆し。大船渡市の山火事は、我々に警鐘を鳴らす。

（岩手朝日テレビ制作 テレメンタリー『迫る炎 ―大船渡山火事 運命の1時間―』より）