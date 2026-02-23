ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪は22日（日本時間23日）の閉会式をもって熱戦に幕を下ろした。冬季で史上最多メダル24個と躍動した日本。次のスポーツ界のビッグイベントは、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）だ。ドジャース・大谷翔平ら超豪華メンバーの侍ジャパンが、連覇に挑む。

連日、列島に感動を運んだ夢舞台が終わった。冬季史上最多のメダル24個、金は自国開催だった1998年長野に並ぶ5個。日の丸を背負ったアスリートが、イタリアで躍動した。

息つく間もなく、ビッグイベントがやってくる。3月のWBCだ。大谷、山本由伸を筆頭に超豪華メンバーの侍ジャパン。3月6日、東京ドームでプールC初戦の台湾戦を迎える。

侍ジャパンは今月14日から宮崎合宿を行っており、22日には「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 宮崎」（ひなたサンマリンスタジアム宮崎）でソフトバンクを13-3で下した。

23日もソフトバンクと戦い、その後は「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」（バンテリンドームナゴヤ）で27、28日に中日と対戦。「2026 ワールドベースボールクラシック 東京プール presented by ディップ 強化試合」（京セラドーム大阪）で3月2日のオリックス戦、同3日の阪神戦を経て本番に向かう。

X上でも「楽しみ続きでワクワク」「すぐパラもあるしWBCもある」「まだまだ嬉しい寝不足期間が続きそうや」「年はスポーツイヤー」「相変わらず忙しい」などとファンが反応。米国などライバルも超強力メンバーを揃える中、侍ジャパンが連覇を狙う。

また、現地3月6日にはミラノ・コルティナ・パラリンピックも開幕。Xには「パラリンピックも見るぞー」とのコメントも寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）