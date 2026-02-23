ミラノ・コルティナ五輪閉会式

ミラノ・コルティナ五輪は22日（日本時間23日）に閉会式が行われた。スピードスケート男子の森重航とフィギュアスケート女子の坂本花織が日本の旗手を務め、日本選手団も登場。前日のフィギュアスケート・エキシビションで不在だった20歳女子スケーターの姿もあり、ファンからは安堵の声が広がった。

ミラノから東へ約140キロのベローナにあるローマ時代の円形闘技場で行われた閉会式。開会式と同じく、日本とイタリアのフラッグを持って入場した選手たち。その中には、女子シングルに出場した千葉百音の姿もはっきり捉えられた。

女子シングルで4位だった千葉はエキシビション出場メンバーに選ばれず、ファンからは「辛いーー日本人ばかりになるってわかるけどー」「なんで百音ちゃんがエキシでないの？」などと、残念がる声が続々。その後、日本スケート連盟（JSF）の公式SNSに元気そうな姿が公開されていたが、閉会式での様子も改めて脚光を浴びた。

NHK中継映像では笑顔も覗き、17歳の中井亜美と並んで着席。X上では「元気そうで良かった」「閉会式に千葉百音さんの姿が」「百音ちゃん、いた！良かった」「ちゃんといて良かった」との声が並んでいた。



