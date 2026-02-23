「日生球場を見た時、ホントにもう、コケたもんなぁ」

驚きの連続だった。1969年のドラフト1位で青森県立三沢高から近鉄に入団した太田幸司氏（野球評論家）はいろんな意味でショックを受けたという。1年目のキャンプでプロのレベルの高さを痛感しただけでなく、近鉄が主催球場として使用していた日生球場には「これが……」と衝撃を受け、合宿所「球友寮」での“住環境”でもまさかの出来事が……。超人気者ゆえに、プロで結果を出す前からCM出演もあり「あれも嫌だったなぁ」と当時の心境を明かした。

1969年夏の甲子園球場を沸かし、甘いマスクもあって「コーちゃんフィーバー」を巻き起こし、近鉄入団後も注目された太田氏は1年目（1970年）から1軍キャンプスタート。「練習はそんなにきつくなかったんですけどね、ブルペンに入るとバーン、バーンってすごい球を放る人がいたんですよ。まだ僕は入ったばかりで、選手の名前も顔もよくわからないじゃないですか。それでコーチに聞いたんですよ。そしたら『ああ、こいつはまだ1軍に上がったことがないんやで』って」。

耳を疑った。「“えっ、この球で”って思いました。それはもうカルチャーショック。しかも、そんなピッチャーが何人もいて、僕はこの人たちと競争しないといけないのか、と思ってね」。打者の手元でホップするストレートを武器にして“超高校級投手”と評された太田氏だが、実際にプロの投手を見て、レベルの高さを痛感した。同時に主力級の投手は、もっと高い位置にいることも感じ取った。自然と気持ちも引き締まった。

もっとも、近鉄に入って驚いたことについては「それよりもねぇ」と太田氏は苦笑しながら、こう続けた。「僕は（1968年の三沢高2年秋に）明治神宮大会に出た時、後楽園球場に何かの試合を見に行ったんです。いつもテレビで見ていた球場だったし“ウワー、ここがぁ”ってなりましたよ。その前に甲子園も見ていたし、プロってこんなすごい球場でやっているんだなぁ、ってイメージがあったんですけどねぇ……」。

当時の近鉄は、本拠地の藤井寺球場にまだナイター設備がなく、実質、日生球場を本拠地のように使っていたが「日生球場を見た時、ホントにもう、コケたもんなぁ。“おい、おい、これがプロの球場なの？”みたいなね。あれはなかなか衝撃的でしたよ」と言う。甲子園や後楽園とはグラウンドの広さも含めて、設備などのレベルがあまりにも違いすぎた。愕然となったのだ。

プロ1年目からグリコと松下ナショナルのCMに出演「これ決まったから」

生活拠点である球友寮にも“問題”があったという。藤井寺球場右翼スタンド裏にあった合宿所だが、当時はとにかく「ボロボロだった」と話す。「僕の部屋の下が風呂場。上は鉄板でね。夏は上から暑いわ、下から暑いわ。エアコンなんかないし、もう暑くて寝られなかった。大体、朝方の4時くらいになって、ちょっとはマシかなぁ、くらいだったんですよ」。

仰天の出来事もあった。「今の寮はどこもセキュリティーがちゃんとしているけど、あの時の（近鉄の）寮は夜中でも正面の門なんか、がら空きでね、そりゃあもう入り放題ですよ。いつだったか、ナイターが終わって帰って、ドアを開けて部屋に入ったら、ベッドに知らない女の子が座っていましたからね。びっくりして『ウワー、寮長！ 寮長！』と言って追い出してもらった。もうメチャクチャでしたね」。

そんな太田氏はプロ1年目からCMにも出演した。「グリコと松下ナショナルかな。これは僕が関知していたことではなく、球団に『これ、決まったから、出てくれ』って言われてね。だから、いくらで契約したとか、そういう細かいこともほとんど知らなかったんですよ。確か、1年目のオープン戦の頃に撮影して、シーズンが始まると同時くらいに流れはじめたんじゃなかったかなぁ」。

まだプロで結果を出す前のことで、それもまた太田氏の人気の凄さを物語るものでもあるが「球団が言うから、そんなものかと思ってやっていたけど、あれも嫌だったなぁ」と言う。自身は「まず2軍で体を作ってから1軍で」という青写真を描いていたが、キャンプからずっと1軍。必死に食らいついて練習に明け暮れながらも、CM話が浮上したように“人気”が常に背中合わせで、複雑な思いでもいたようだ。

「遠征に行く時は、今みたいに道具車がないから、バッティングのボール、キャッチャー道具とかは若いもんが持っていく。新幹線に乗ろうとして（ファンに）ワーって言われながら汗だくで（大荷物を持って）移動していましたよ」。1年目は25登板で1勝4敗、防御率3.86。オールスターゲームにもファン投票1位で選出された。1軍最年少としてのチーム内の“仕事”もきっちりこなしながら、超人気者としての“役割”も担っていたのだから大変だったに違いない。（山口真司 / Shinji Yamaguchi）