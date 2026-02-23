「間違ってますよね？！」パン屋で、紙袋代20円を払って渡されたのは、なぜかポリ袋。しかし店員は

誰にでも間違いはあるものです。忙しく働いていたり、たくさんのことを考えていたりするとうっかりミスも起こりやすいでしょう。間違いがあった場合、重要なのはそのあとの対応です。今回は筆者が出会った『間違いを認められない店員さん』とのエピソードから、コミュニケーションの難しさについて考えたことを紹介します。

おしゃれなパン屋さん

以前、外出先でフラッと立ち寄ったパン屋さんでの出来事です。

事前情報なしで立ち寄ったお店だったのですが、そのお店で購入したパンを入れてくれる紙袋のデザインがとってもおしゃれで私好みの物だったため、とても印象的でした。

今日、用事がありちょうどそのパン屋さんの近くを通ったため、せっかくなら……と立ち寄ってみることに。

レジ

2度目の訪問の本日、いくつかのパンを選びトレイに載せ、レジへ。

レジでは店員さんから「袋は有料になりますが、いかがなさいますか？」と尋ねられました。

購入したパンは手持ちの袋に入る量だったのですが、前述したように私はこのパン屋さんの紙袋のデザインが好きだったため、店員さんに「袋もください」と伝えました。

しかし、支払いを終え渡されたのは、スーパーのサッカー台に備え付けられているようなシンプルなビニール袋に入れられたパン……。

手渡されたレシートを確認するも、レシートにはきちんと袋代20円が加算されています。

きっと店員さんが間違えてしまったのだろうと思い「有料の袋はこれで合っていますか？」と確認しました。