捨てられ、怪我を負いながらも、人間に甘えようとする子猫。あまりに健気な振る舞いに、多くの人が心を打たれ反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は13万回を超え「寂しくてたまらなかったですよね」「とても健気で涙が止まりません」「幸せ確定ですね」といったコメントが集まっています。

【動画：捨てられて『ケガをしていた子猫』を保護→つらい思いをしたはずなのに…】

捨てられても、人を信じることをやめなかった子猫

YouTubeアカウント「にこねこ【保護猫の保育園】」に投稿されたのは、過酷な外の世界で捨てられながらも、人を信じることをやめなかった猫ちゃんです。

投稿者さんの元に生後1ヵ月半くらいの子猫を保護したと連絡が入ったそう。人が大好きで甘えん坊なこの子猫は、人に捨てられてしまったといいます。

外にいる間に怪我もして、悲しく怖い思いもしていたのだとか。人懐っこい性格であったため、すぐに保護できたようです。

寂しかった心を癒やす、温かいお世話のスタート

ボランティアさんのおうちから投稿者さんの保護猫施設に移動した子猫。

ごはんを食べることよりも、人に甘えることが大好きで、抱っこも嫌がらず、のどをグルグル鳴らしてうれしそうにしていたといいます。

子猫の甘える健気な姿を見ると、飼い主に捨てられたことが可哀想でならないと、投稿者さん。もう二度と悲しい思いをしないように、本当の家族に会える日までのお世話がスタート。

子猫は、首に白い模様が一周していてマフラーのように見えることから「まふ」ちゃんという名前がつけられました。

優しい先輩猫との出会いと成長

猫風邪が治り、他の猫ちゃんたちとの生活が始まったまふちゃんですが、最初は猫同士の距離感がつかめず戸惑う場面も。そんなまふちゃんの猫馴れ訓練に、やさしい性格の「ひまわり」ちゃんが選ばれました。

ひまわりちゃんは、距離感がつかめないまふちゃんを遊びに誘い、力加減などを教えてくれているそうです。まふちゃんが離れるとすぐに様子を見に行ってくれたこともあったのだとか。

猫馴れ訓練も進み、ついにリビングデビューの日が来たまふちゃん。訓練のおかげで、問題なく他の猫ちゃんたちに受け入れてもらえそうな雰囲気だったそうです。

その後もひまわりちゃんに見守られながら社会性を身につけ、リビングでくつろげるようにまでなったといいます。

ちょっぴり不器用だけど愛嬌たっぷりのまふちゃん。心優しい仲間たちに囲まれながら、本当の家族と出会えるその日まで、一歩ずつ幸せへの階段を登っています。

動画には「頑張って生きてきたんだね！痛い思いも辛いことも沢山あっても、それでも生きることを諦めなかった！えらいよ」「もう寒さや空腹に耐える事もないから安心ですね」「優しい出会いがあって良かったですね」といったコメントが寄せられています。

YouTubeアカウント「にこねこ【保護猫の保育園】」では、投稿者さんご夫婦が行っている保護猫活動の様子が投稿されています。

