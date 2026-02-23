独占告白【全文】野球界の旅人 川宗則が語る｢僕は、ちっちゃなホールで唄う演歌歌手｣

野球はエンタメ

「日本のプロ野球でやって、メジャーにも行って、台湾やメキシコでもプレーしましたが、今でも海外でやりたい気持ちは持ってる。だから、『中東のドバイでどう？』とオファーが来て喜んでＯＫしました。中東とかドバイって、すごく可能性にあふれている印象があるから。でも、よく考えたら『ドバイってどこ？』と。国名だと勘違いしてました（笑）」

現地で仲良くなった友人にプレゼントされたという民族衣装「カンドゥーラ」を身にまとった川粼宗則（44）は、はじける笑顔でトロフィーを２つ、誇らしげに突き出した（上写真）。

「大きなほうがシリーズＭＶＰ。もう１つは『エルビス・アンドラス・クラブハウス・アワード』といって、チームを盛り上げたのを認められたから貰えた賞みたい。僕らしいでしょ（笑）」

中東と南アジアを拠点にした４チームによるこの地域初の野球リーグ「ベースボール・ユナイテッド」が昨年末に本格始動した。11月からドバイで１ヵ月間にわたってリーグ戦が行われ、川粼は中島宏之（43・元中日など）や福田秀平（36・元ロッテなど）ら往年の名プレーヤーたちと一緒に『ミッドイースト・ファルコンズ』でプレー。レギュラーシーズンで打率.367の好成績を残すと、上位２チームによるプレーオフでもチームを王者に導く活躍を見せて、見事に初代シリーズＭＶＰに輝いた。

「副賞でラクダを貰えるかなと思ったけどね、残念（笑）。でも、試合が始まるときは、先発ピッチャーがラクダに乗ってマウンドに向かうんです」

野球不毛の地・ドバイで人気を獲得するための演出のひとつだが、野球そのものも″型破り″で常識を覆す独自のルールが採用されていた。

例えば本塁打の得点が倍になる「マネーボール」。ランナーが一人いる場面でホームランが飛び出せば通常は２点だが、マネーボールを使えば４点となる。「ファイヤーボール」はアウトカウントに関係なく、投手が三振を取った瞬間にチェンジとなる。どちらも１試合で原則３度まで使用できるのが大きな特徴だ。

「うちのチームは満塁の場面でマネーボールを使って″８ランホームラン″が飛び出した。スタンドも僕ら選手も大騒ぎでした。逆に言えば、８点リードしていても追いつかれる可能性があるルール。最終回まで気が抜けなかったですね。ちなみに僕の打席でマネーボールは一度も使ってもらえなかった。監督さんに『ムネにホームランはないな』ってバレてたんでしょう（笑）」

高校野球で７イニング制検討の声が上がるなど、日本の野球も転換期を迎える可能性がある。スポーツにおいてルール変更はしばしば見受けられるが、他競技に比べて野球はルール変更へのアレルギー反応が強い印象が拭えない。

ただ、川粼は柔軟な構えを見せる。

「スポーツは娯楽。エンターテインメントです。楽しむためにあるし、お客さんに喜んでもらわないと！」

砂漠に人工芝を敷いただけの球場で過ごした濃密な１ヵ月間。ダブルヘッダーの合間には、グラウンドにマットを敷いて仮眠。全力で疲労を取る姿も見られたが、「ギャラは全然大したことなかったって書いといて」と笑った。それでも、ドバイでは大きな気づきが得られた。

「マネーボールが日本の人たちに合うかといえば、それは分からない。中東の人たちと日本人では野球観が違う。だけど、野球はやっぱりエンタメなんだなって、ドバイで再確認できました」

ムネの野球を極める

球春到来とともに仰天ニュースが飛び込んできた。川粼が中日ドラゴンズのキャンプに「臨時コーチ兼選手」として招待されたのだ。まさかのＮＰＢ復帰!?

その問いに笑みを浮かべつつ、川粼は自身の信念を話し始めた。

「ないと思うけど、もしオファーがあってもお断りします。僕はちっちゃなホールで唄う演歌歌手みたいなもの。小さい箱でエンタメを極めたいんです。大きな会場はプロ野球とメジャーでプレーしたから十分。その舞台に立つべき選手はいっぱいいるし。僕は独立リーグの栃木（ゴールデンブレーブス）で、ファンだけでなくスポンサーのほうも向いて野球をやる。野球って、支えてくれる人がいないと成り立たないんです。昔は本当の意味でそれが分かっていなかった。なぜ野球ができるか。その仕組みや流れを知れたのは、独立リーグでプレーしたから」

そしてこう、言葉を継いだ。

「試合後、スポンサーさんの会社に行ってトイレ磨きをしているんですよ」

若手に交じって、あの川粼が？

「ムネ″も″じゃなくて、ムネ″が″行く。若い選手は野球に集中してほしいから。でもね、ただ野球をしているだけでは飯は食えないんです。日本は恵まれている。だから気づかない。今回のドバイもそうだけど、野球道具も野球場もないのが当たり前だったりする。だから、若い選手にはどんどん海外に行ってほしい。いろんな気づきがあると思う」

若手に思いを馳せる川粼だが、一野球選手としてはまだまだ元気一杯だ。今年で45歳、尊敬してやまないイチロー（52）が引退した年齢についに追いつく。

「１年半前にクオリフォースという運動感覚を磨くマシンを使い始めて、動ける体になったおかげで状態はめちゃくちゃいい。ただ……45歳のイチローさんは一塁到達が3秒68と、とんでもないタイムでした！ 今の僕は４秒をやっと切るくらい……。イチローさんの凄さを、身をもって感じられるのは幸せだし、45で現役をやるってこんな気持ちなんだと知ることができるのも嬉しい。イチローさんには『３秒９なら今でも出せるわ』なんて言われそうだけど（笑）」

川粼はいつ、この旅に区切りをつけるのか。それは本人にも分からない。

「いつまでも続ける気持ちはない。いつだって辞められる。明日だっていい。でも、そう思うから逆に怖くないし、生きやすいんですよ」

今年はどの舞台を盛り上げるのか。

『FRIDAY』2026年2月20・27日合併号より

取材・文：田尻耕太郎