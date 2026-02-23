ストックしたーーーーいッッ！！【シャトレーゼ】種類豊富で迷っちゃう♡「新作アイス」に注目

寒い時期に暖かい部屋で食べるアイスは格別。頑張った日のごほうびにアイスを選ぶ人も多いのでは？ 今回は【シャトレーゼ】で販売中の「新作アイス」をご紹介。季節限定や和風アイスなどをピックアップしたので、お気に入りを見つけてみて。

皮にもこだわりを感じる抹茶最中アイス

金と黒の高級感のあるパッケージが目を引くこちらは「濃い京都府産宇治抹茶最中 4個入」\594（税込）。このアイスのポイントは、竹炭入りの黒い最中皮。宇治抹茶アイスがホワイトチョコでコーティングされており、@iceke361さんによると「パリッと食感と程よい甘味で抹茶の渋みがしっかり生きた本格派」なのだとか。

食べ応えのありそうな和風アイス

シャトレーゼでは、定番の「和菓子アイス 北海道産あずきのミルク饅頭」を取り扱っていますが、こちらはちょっぴりぜいたくな「プレミアムミルク饅頭 北海道産 大納言小豆 3本入」\496（税込）です。北海道産の大納言小豆と和三盆で炊きあげた餡を、北海道産生クリームと練乳を使ったミルクアイスで包んでいます。@iceke361さんの推しポイントは「乳脂肪分14%の圧倒的ミルク感」だそう。

人気アイスの季節限定フレーバー

シャトレーゼの人気アイス「チョコマカレッタ」から、季節限定フレーバー「チョコマカレッタ ストロベリー」が登場。チョコのパリパリ感があるストロベリーアイスをシュガーコーンに入れた特別感のある1品。@iceke361さんいわく「どこを食べてもチョコのパリパリ感が凄まじい」とのこと。袋を開けた瞬間から「苺の甘い匂い」がするそうなので、いちご好きは要チェックです。1本\183（税込）、4本\680（税込）です。

チョコ好きにおすすめ

@iceke361さんが「まとめ買い不可避」「贅沢で濃密な口どけが最高」と絶賛するのが「クーベルチュールチョコレート使用 ショコラソフト」1個\183（税込）。チョコ感をしっかりと味わえそうです。チョコアイス好きは、食べてみる価値ありかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@iceke361様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A