『日プ新世界』練習生2人、推しカメラ停止のペナルティ「合宿生活ルールにおいて減点10ポイントに達した為」
サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN新世界』（通称『日プ新世界』）の公式ホームページが、23日に更新され、2人の練習生の推しカメラ停止が発表された。
ホームページでは「練習生HYEONSEUNG（ユ・ヒョンスン）、SIYOUNG（パク・シヨン）について、合宿生活ルールにおいて減点10ポイントに達した為、規定に基づいたペナルティとしてテーマソングの「推しカメラ」の公開を下記の期間停止します」と発表。理由については、HYEONSEUNGが遅刻3回、SIYOUNGが遅刻2回と日記未記入1回であることが公表された。
推しカメラは、26日午前0時までの停止となる。
『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。今回のプロジェクトは、「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。シリーズ初のグローバルオーディションとして、国籍と出身地を問わず応募が可能となった。
Leminoにて3月26日午後9時から無料配信されるほか、CJ ENMのグローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」にてグローバル配信もされる。グローバル投票も可能となり、国民プロデューサー&SEKAI プロデューサーをはじめとする全世界の視聴者と共に、新たなグローバルボーイズグループの誕生を目指す。
放送に先立って、練習生と練習生候補を公開。練習生候補38人の中から、オーディションに参加する練習生を決める投票「101 PASS」も2月2日正午から4日正午まで行われた。結果はまだ発表されていない。
【報告全文】
HYEONSEUNG、SIYOUNG「推しカメラ」公開停止のお知らせ
練習生HYEONSEUNG（ユ・ヒョンスン）、SIYOUNG（パク・シヨン）について、合宿生活ルールにおいて減点10ポイントに達した為、規定に基づいたペナルティとしてテーマソングの「推しカメラ」の公開を下記の期間停止します。
【減点の詳細】
HYEONSEUNG
・遅刻−3点×4回
計12点
SIYOUNG
・遅刻−3点×3回
・日誌未記入−3点×１回
計12点
停止期間：2月23日（月）0：00〜2月26日（木）0：00迄
ご理解の程、お願いいたします
