“10年来の親友”EXILE TAKAHIRO、新婚・小峠英二に直球質問「出会いは合コン」
お笑いコンビ・バイきんぐの小峠英二が、バイク仲間で10年来の親友であるEXILE TAKAHIRO、山口県出身のやす子と、23日放送の日本テレビ系『ヒルナンデス！』（前11：55〜後1：55）に出演。「山口県下関・癒やし旅」を送る。
【番組】実は10年来の親友！楽しそうなTAKAHIROたち
山口県出身のやす子が案内するのは、旬の食材がそろう随一の人気観光スポット・唐戸市場。「1000円の天然とらふぐ」に遭遇する。あまりの安さに小峠も「これ安いよ！すごいな！うまいな！」とテンション爆あがり。さらに、下関のソウルフード「とんちゃん鍋」を囲むなど、小峠＆TAKAHIROのテンションが上がる下関の冬グルメが続々登場する。
旅の目玉は、昨年12月にオープンしたばかりの「星野リゾート リゾナーレ下関」。関門海峡の景色が楽しめる「海峡カバナスイートルーム」は、室内に「本物の白砂」が設置。砂まみれになってもOKというぜいたくな空間に小峠も興奮する。
夜のホテルで訪れたリラックスタイムでは、TAKAHIROが、昨年に結婚したばかりの小峠に親友だからこそ聞ける直球質問が飛び出す。「最初の出会いは？」「小峠さんから声をかけたんですか？」と問うと、小峠は照れながら「出会いは合コン」と素直に告白。また3児の父であるTAKAHIROが、ゴミ捨てや段ボールの片付けなど「名もなき家事」を率先して行うパパの一面を明かすなど、ここでしか聞けないトークが繰り広げられる。
