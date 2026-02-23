NPBエンタープライズは22日、野球日本代表・侍ジャパンが23日にソフトバンクと行う練習試合の予告先発を発表。侍ジャパンは篠原響投手(西武)が、ソフトバンクはスチュワート・ジュニア投手が先発します。

侍ジャパンは22日から宮崎でソフトバンクとの2連戦を実施。第1戦は7回で降雨によりコールドとなりましたが、坂本誠志郎選手と森下翔太選手に2ランホームランが飛び出すなど、侍ジャパンが13得点で快勝しました。

宮崎キャンプの締めくくりとなる23日の練習試合、先発の篠原投手は22日にサポートメンバーに選出されたばかりの19歳。西武では昨季2試合先発で防御率10.29となっています。

対するソフトバンクのスチュワート・ジュニア投手は、24年には9勝&防御率1.95の成績を残しましたが、昨季は1軍登板がありませんでした。

侍ジャパンは23日の試合後、名古屋に移動して中日との2連戦を行います。その後、強化試合として京セラドームでオリックス、阪神と対戦。これを終えて、WBCの予選ラウンドである東京プールの試合に臨みます。