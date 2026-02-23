フィギュアスケートに影響されすぎたわんこの行動が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で45万5000回再生を突破し、「素晴らしい演技」「構え方もきれい」「可愛すぎるw」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：冬季オリンピックの『フィギュアスケート』を見る犬→選手が回ると…影響されすぎた『まさかの光景』】

フィギュアスケートを見る犬

TikTokアカウント「sn_simatan」の投稿主さんは、トイプードルの『ぽこ』ちゃんの可愛い姿を紹介しています。この日、ぽこちゃんは、投稿主さんと一緒にソファで寛いでいたそうです。テレビでは、冬季オリンピックが放映されていました。

初めはのんびりと鑑賞していたぽこちゃんですが、フィギュアスケートが流れた瞬間、目の色が変わったといいます。ソファから飛び降りたぽこちゃんは、急いでテレビの前へ。オリンピック選手の見事な回転ジャンプに合わせて、自分もクルクル回り始めたのです…！！

素晴らしい演技をお披露目♡

ぽこちゃんは、クルクル回るオリンピック選手を見て、「自分もできる！！」と思いついたのかもしれません。選手として参加している気分で、高速回転をお披露目したのでした。突然豹変したぽこちゃんに、投稿主さんも驚いてしまったといいます。

もともと、「寝てるとき以外は運動会してる」というほど、体を動かすことが好きなぽこちゃん。フィギュアスケートを見て、ついつい張り合ってしまったのでしょう。わんこの世界のオリンピックがあったら、ぽこちゃんは有力選手として活躍することでしょうね♪

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「トリプルアクセルだね」「世界新記録でました！」「金メダルあげちゃう」など沢山の反響がありました。

初めてのトリミングへ…

そんなぽこちゃん、実はまだパピーさん。別の日には、初めてトリミングに行ったときの姿も紹介されました。トリミングを迎えるまでのぽこちゃんは、ぼろ雑巾のようにボサボサだったとか。しかし、プロのトリミングを受けると…。

まるでモデルのような、可愛らしいわんこに♡もともとの美しい顔立ちが際立ち、大人の女性へと近づいたのでした。最強の美貌を手に入れたぽこちゃん、高速回転のスキルもぐんぐん極めてくれることでしょう！！

TikTokアカウント「sn_simatan」には、ぽこちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。成長中のぽこちゃんに癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

