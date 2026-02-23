ベンフィカ戦で波紋を呼んだヴィニシウスのセレブレーション photo/Getty Images

写真拡大

先週行われたチャンピオンズリーグ決勝トーナメント・プレイオフ1stレグのベンフィカVSレアル・マドリードの一戦で、ベンフィカMFジャンルカ・プレスティアーニによるレアル・マドリードFWヴィニシウス・ジュニオールへの人種差別発言があったとする疑惑は収まる気配がなく、ポルトガル政府も調査に乗り出す事態へと発展している。

トラブルの始まりはゴールを決めたレアルFWヴィニシウスのゴールセレブレーションにあったとされ、ヴィニシウスのセレブレーションからベンフィカのサポーターや選手がヒートアップしたのは間違いない。

そしてこのヴィニシウスの見せたセレブレーションが違うところでも注目を集めている。ベンフィカのフットサルチームでプレイする36歳のペニー・ヴァレラだ。

ポルトガル代表でもプレイしてきたペニーは、先日行われたスポルティングCPとのダービーマッチに出場して得点を記録。その際にヴィニシウスが見せていたユニフォームを上下させるセレブレーションを見せていて、スペイン『SPORT』はヴィニシウスのセレブレーションによく似ていると注目している。

何よりペニーはスポルティングCPに在籍していた経験を持っていて、スポルティングのサポーターとしては嬉しくないセレブレーションだったと言えるだろう。このセレブレーションに野次も飛んだと伝えられているが、プレスティアーニとヴィニシウスの一件から広がるこの騒動はまだまだ収まりそうにない。