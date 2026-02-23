2月6日に発表された、今年の本屋大賞のノミネート作品を紹介します。

一次投票を昨年12月1日より本年1月4日まで行い、全国の490書店、書店員698人の投票がありました。

その集計の結果、上位10作品が｢2026年本屋大賞｣ノミネート作品として、決定しました。

選ばれた10作品は、湊かなえさんや瀬尾まいこさん、朝井リョウさんなど、売れっ子作家の作品に加えて、長崎ゆかりの作家の作品も選ばれています。

佐世保市在住の直木賞作家、佐藤正午さんの「熟柿」。

そして長崎大学出身の野宮有さん(32)の「殺し屋の営業術」です。

野宮さんに、執筆の舞台裏をうかがいました。

全国の書店員が一番売りたい本を決める “本屋大賞”。

長崎市の書店でも、特設コーナーでノミネート作品を紹介しています。

（メトロ書店 川崎綾子さん）

「メトロ書店の注目は、野宮 有さんの殺し屋の営業術です。

野宮さんが長崎大学の出身であることと、“江戸川乱歩賞” というミステリー文学賞を受賞されていて、その時の選考委員の先生方がすごくべた褒めしていたことがおすすめのポイント」

（野宮 有さん）

「光栄であると同時に、多分これでちょっと見られ方が変わってしまう怖さみたいなのもすごく感じていて、もっと頑張って面白い小説を書いていかないといけないという気持ちになってます」

野宮有さんは福岡県生まれ。

2016年に長崎大学経済学部を卒業後、2018年の電撃小説大賞で選考委員奨励賞を受賞したことで作家デビュー。

Ⅴ・ファーレン長崎が大好きな32歳です。

（野宮 有さん）

「ライトノベルの賞からデビューして、そこから漫画の原作とかもやりつつ…という感じです」

今回、ノミネートされた「殺し屋の営業術」。

訪問販売先で、殺し屋による殺人の現場を目撃した “スゴ腕営業マン” の鳥井が、囚われの身になりながらも自分を売り込み、「殺人請負会社」の営業を代行する物語です。

会社員時代の経験が、作品の原点だそうです。

（野宮 有さん）

「営業のトップレベルのすごい人と、仕事で一緒になる機会が多くて。

そこで営業の理論や、トップの人はどんな考え方でやってるのかを知る機会がありました。ちょっとこれ絶対ミステリーに生かせる、みたいなこと思っていたので、最初に主人公が銃口を突きつけられながら、自分を売り込んでいくというシーンが思いついて、そっから話を膨らませていった」

「営業」と「殺し屋」という、異色の組み合わせ。

実は意外な共通点があるそうです。

（野宮 有さん）

「殺し屋というのはミステリーとの親和性が高いと思っていて、例えば営業って営業マンの自分とお客様と、あと目に見えない競合他社という、その三つどもえの戦いなので、そこの駆け引きとかだまし合いみたいなやつが、日常的に行われていると思う。

それは結構ミステリー的な構図だし、物語にした時におもしろいなと思った」

営業のスキルは超一流でありながら、心に空虚さを抱えている主人公の鳥井。

物語の鍵を握る終盤のトリックは、執筆の最中にひらめいたそうです。

（野宮 有さん）

「ラストシーンがものすごく個人的に気に入っていて、その最後の一文までおもしろい作品になったかなと思うので、そこまで読んでいただけるとうれしい。元長崎県民なので、応援していただけると幸いです。お願いします」