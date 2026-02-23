¡Ú¿·À¸³è¡ª¡Û½Õ¤«¤é²ÈÂ²¤Ë»ý¤¿¤»¤¿¤¤¡ÖÊØÍø²ÈÅÅ¡×¥Ù¥¹¥È1
Âç³Ø¼õ¸³¹ç³Ê¡¢Å¾¶Ð¤Ê¤É½Õ¤Ï¤Ê¤Ë¤«¤ÈÊÑ²½¤Îµ¨Àá¡£¤½¤³¤ÇËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢²ÈÅÅÎò40Ç¯¡¢2000°Ê¾å¤Î²ÈÅÅ¤ò¼«Ê¢¤Ç»î¤·¤¿¾¡´ÖÏÂÂå»á¤Ë¤è¤ëËÜ¡¢¡Ø»Å»ö¤È¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë ¾¡´Ö²ÈÅÅ¡Ù¤ÎÃæ¤«¤é¡¢²ÈÅÅ¡Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡Ë¤ò»È¤Ã¤ÆÀ¸»ºÀ¤ò¾å¤²¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹ÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦ÀÐÄÍÍý·Ã»Ò¡Ë
¡Ö¼õ¸³¹ç³Ê¡×¡Ö°ÛÆ°¡×¤Î½Õ¡ª
¡¡½Õ¤ÏÊÑ²½¤Îµ¨Àá¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂç³Ø¼õ¸³¹ç³Ê¡×¤ÎÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤ê¡¢²ÈÂ²¤Ë¡Ö°ÛÆ°¡×¤ÎÆâ¼¨¤¬½Ð¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
À¸³è¤ò¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡Ê²ÈÅÅ¡Ë¡×¤Ç¥é¥¯¤Ë¤¹¤ë
¡¡ÊÑ²½¤ÎÃæ¤Ç¿·¤¿¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ï¤«¤ó¤¿¤ó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡»äÀ¸³è¤¬Ë»¤·¤¤Ãæ¡¢ÊÙ¶¯¤ä»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¤â°Ý»ý¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤È¤¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¡Ö²ÈÅÅ¡×¤¬²ÈÂ²¤ÎÌ£Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡Ö¿©»ö¡×¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤¹¤ë
¡¡¿·À¸³è¤Ç¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤¬¡Ö¿©»ö¡×¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂç³Ø¹ç³Ê¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¡×Ì¼¡¢Â©»Ò¤ä¡¢°ÛÆ°¤Ë¤è¤ëÅ¾¶Ð¤ÇÃ±¿ÈÉëÇ¤¤ò¤¹¤ë²ÈÂ²¤¬¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢»ý¤¿¤»¤¿¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤Ë¤è¤ê¡Ö¿©»ö¤ò¥é¥¯¤Ë¤¹¤ë²ÈÅÅ¡×¡£
¡¡Ë»¤·¤¤À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¿©»ö¤¬¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤¹¤Þ¤»¤è¤¦¡×¤È»×¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤â¤Î¡£
¡¡¤Ç¤â¤³¤ì¤¬Â³¤¯¤È·ò¹¯¤Ë¤â¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤ª¶â¤â·ë¹½¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤È¤¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡Ö¥Û¥Ã¥È¥¯¥Ã¥¯¡×¡£
¡¡¥Û¥Ã¥È¥¯¥Ã¥¯¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¼«Æ°Ä´ÍýÆé¡×¤Ç¡¢ºàÎÁ¤òÀÚ¤Ã¤ÆÆþ¤ì¤Æ¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò¥Ý¥ó¤È²¡¤»¤Ð¡¢¸å¤Ï¤â¤¦¤Ê¤Ë¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ê¤«¤¤Þ¤¼¤â¼«Æ°¡ËÎÁÍý¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦²è´üÅª¤Ê²ÈÅÅ¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÉÙ¤Ë¤¢¤ë¼«Æ°¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê¼êÆ°ÀßÄê¤â²ÄÇ½¡Ë¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÃÍÃÊ¤Ï¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¤¢¤ì¤Ð¼«¿æÎ¨¤¬¾å¤¬¤ê¡¢»ä¤Î¾ì¹ç¡¢¤³¤ì¤Ç¿©»ö¤Ï1¿©300±ß¡Á400±ß¤Ë¼ý¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´Íý²ÈÅÅ¤À¤È¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¡¢¤À¤«¤é°Â¿´
¡¡¼«Ê¬Î®¤Ëºî¤ë¤È¤¤â´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÁ´ÂÎ¤Î½ÅÎÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ0.6¡ó¤Î±öÊ¬ÎÌ¤Ë¤·¤Æ¡¢ÌîºÚ¤Î¿åÊ¬¤Ê¤É¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤éÌµ¿åÄ´Íý¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¤Î¤â¤Î¤Ï¥ß¥¹¤Ê¤¯¤ª¤¤¤·¤¯ºî¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Þ¤ÇÎÁÍý¤ÎÏÓ¤Ë¼«¿®¤Î¤Ê¤¤»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Ë»¤·¤¤¤È¤¤Î¤³¤Î¡Ö¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¡×¤Ï¤Ê¤Ë¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Ãæ³ØÀ¸¤ÎÌ¼¤â»È¤¨¤ë
¡¡ºÇ½é¤Ë¥Û¥Ã¥È¥¯¥Ã¥¯¤òÇã¤Ã¤¿¤È¤Ì¼¤Ï¤Þ¤ÀÃæ³ØÀ¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÁÇºà¤òÀÚ¤Ã¤ÆÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èà½÷¤Ï¤³¤ì¤ÇÎÁÍý¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤¤Þ¤Ç¤Ï»ä¤è¤ê»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÎÁÍý·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯¤È¤â¤½¤ì¤¯¤é¤¤´ÊÃ±¤Ë»È¤¨¤ë²ÈÅÅ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Õ¤¿¤ò¤¢¤±¤Ê¤¤¡×¤À¤«¤é¤ª¤¤¤·¤¤
¡¡ÎÁÍý¤¬¤Þ¤º¤¯¤Ê¤ëÍýÍ³¤ÏÂ¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢¡²¹ÅÙ´ÉÍý¤Î¼ºÇÔ¡¢¢¤à¤ä¤ß¤ä¤¿¤é¤Ë¶õµ¤¤Ë¿¨¤ì¤ë¡¢¤Î2ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¥Û¥Ã¥È¥¯¥Ã¥¯¤Î¼«Æ°¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¼êÆ°¥á¥Ë¥å¡¼¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ìµ¿å²ÃÇ®¤Î¤Þ¤Þ¶õµ¤¤Ë¿¨¤ì¤µ¤»¤º¤Ë¡Ê¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤º¤Ë¡ËÌîºÚ¤äÆù¤ò¼Ñ¹þ¤ó¤À¤ê¤«¤º®¤¼¤¿¤ê¡¢ßÖ¤á¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤º¤Ã¤È²Ð¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤
¡¡°ìÈÌÅª¤ÊÆé¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤«¤º®¤¼¤ë¤È¤¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Û¥Ã¥È¥¯¥Ã¥¯¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ë¾å¡¢²Ð¤Î¤½¤Ð¤Ë¤º¤Ã¤È¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÎÁÍýÃæ¤âÂ¾¤Îºî¶È¤Ë¤¢¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ÏË»¤·¤¤¤È¤¤Ê¤Ë¤è¤ê½õ¤«¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤·¡¢ÎÁÍý½é¿´¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£
Æ¯¤¤Ê¤¬¤é·ò¹¯¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦
¡¡Ë»¤·¤¤Ãæ¡¢¿©ºà¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤Æºî¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿©»ö¤ò³°¿©¤äÃæ¿©¤Ë¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤Ï¡© ¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢»ä¤Î¾ì¹ç¡¢¥Ø¥ë¥·¥ª¤ä¥Û¥Ã¥È¥¯¥Ã¥¯¤ò»È¤¨¤Ð¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤¬¡¢1¿©300±ß¡Á400±ß¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿©»ö¤ò³ä¹â¤Ê³°¿©¤äÃæ¿©¤À¤±¤ËÍê¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Çã¤¤Êª¤Ï¡Ö¥Í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡×¡¢ÎÁÍý¤Ï¡Ö¥Û¥Ã¥È¥¯¥Ã¥¯¡×¤Ç
¡¡¥Í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¤¤¤¤Ä´Íý´ï¶ñ¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ·ò¹¯¤Ë¤¤¤¤¤â¤Î¤¬³ä°Â¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤³¤½¤¬³°¿©¤ä¤ªÁÚºÚ¤òÇã¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼êºî¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢Æ¯¤¤Ê¤¬¤é·ò¹¯¾õÂÖ¤òÊÝ¤Ä¤¤¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤ë²ÈÂ²¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤Þ¤º¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¤³¤Î²ÈÅÅ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¸¡Æ¤¤¹¤ë²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡Ø»Å»ö¤È¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë ¾¡´Ö²ÈÅÅ¡Ù¤«¤é¤ÎÊÔ½¸µ»ö¤Ç¤¹¡£ËÜ¤Ç¤ÏÀ¸»ºÀ¤òÇú¾å¤²¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡¦²ÈÅÅ¤ò¡¢¾¦ÉÊÌ¾¡¢²Á³Ê¤ò´Þ¤á¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë