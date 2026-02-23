◆ミラノ・コルティナ五輪 閉会式（２２日＝日本時間２３日未明、ベローナ・オリンピックアリーナ）

【ベローナ（イタリア）２２日＝松末守司】第２５回冬季ミラノ・コルティナ五輪は２２日（日本時間２３日未明）、イタリア北部ベローナのオリンピックアリーナで「躍動する美」をテーマに閉会式が行われた。

式典の終盤には、次回、第２６回２０３０年大会を開催するフランス・アルプスに五輪旗を渡す引き継ぎ式が行われ、あいさつで登壇した国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）のカーティス・コベントリー会長は「この魔法のような大会をありがとう。グラッツィエ、イタリア！」とたたえた。「オリンピックはアスリートたちがスポーツを通して、自由に安心して世界に夢を与える大会」と語り、「世界中のあらゆる人々が心を躍らせることができたら幸いだ。親愛なる皆様、ここにミラノ・コルティナ２０２６オリンピックの閉会を宣言します」と話した。

次回は２０３０年フランス・アルプス大会。フランスでの冬季大会は１９２４年シャモニー、１９６８年グルノーブル、１９９２年アルベールビル以来、３８年ぶり４度目の開催で、会期は２０３０年２月１日〜１７日の予定。

９２の国と地域から約２９００人が参加し、８競技１１６種目でメダルを争った氷と雪の祭典は１７日間の熱戦を終え、ミラノとコルティナに設置され、大会を見守ってきた聖火が消えた。