◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２６」日本１３―３ソフトバンク＝７回表終了後雨天コールド＝（２２日・ひなたサンマリンスタジアム宮崎）

侍ジャパンがＷＢＣイヤー初戦を爆勝で飾った。「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２６」初戦は２２日、サンマリン宮崎で行われ、侍は７回途中降雨コールドながら、ソフトバンクに１６安打１３点と圧倒。メジャー野手組の合流前に、中軸候補の４番・佐藤輝明内野手（２６）が３安打５打点、５番・森下翔太外野手（２５）が一発を含む２安打４打点をマーク。阪神勢が計１１打点と大暴れし、スタメンを猛アピールした。２３日もソフトバンク戦が行われる。

雨を切り裂くようにぶっ飛んだメジャーリーガー級の強烈な打球に、サンマリンスタジアムのファンが沸いた。井端監督に５番を任された森下が９点リードの５回２死二塁で、ソフトバンク右腕、伊藤のフォークを強振。打球は左翼席に悠々届いた。感触を楽しむように、ゆっくりとダイヤモンドを回った。

「アピールの場でもあると思うので、自分らしい打撃を心がけて頑張りました。すごい選手たちは来るが、そこに負けないようにしたいです」

初回無死満塁では左翼に２点二塁打を放つなど２安打４打点。ＷＢＣに向けた実戦の初戦で最高の結果を残した。外野はレッドソックス・吉田、カブス・鈴木、ソフトバンク・近藤が井端監督の構想の基本線で、レギュラーの壁は高くて厚い。それでも「（侍ジャパンに）選ばれているので、スタメンでも途中出場でもどこでもいける準備はできています。スタメンでいければ自分の普段のリズムで行けると思いますが、そうではなかったときにいかに結果を残すか、というのも大事」とどこまでも前向きに合宿に臨んでいる。

初回には二塁上からベンチに向かって、釣りのリールを巻くような新パフォーマンスを披露。前回の２３年大会でヌートバーがはやらせたペッパーミルパフォーマンスに代わる“新作”に「模索中です」とさらなる進化を予告した。左翼も中堅も守り、打撃でも存在感を示した背番号２３。ムードメーカーも担いながら、隙さえあれば外野の一角を奪い取るくらいの強い気持ちで食らいついていく。（阿見 俊輔）