ミラノ・コルティナ五輪は２２日（日本時間２３日未明）、閉会式がイタリア北部ベローナにある世界遺産の円形闘技場で行われた。

閉会式の最後に行われた「ファイナル・セレブレーション」に出演した「メジャー・レイザー」。実は、日本にゆかりのある人物が関わっている。

メジャー・レイザーは２００９年に世界的に有名なアメリカ人ＤＪ・ディプロが始めたプロジェクト。２０１３年には歌手のブルーノ・マーズを客演に迎えた「バブル・バット」が世界的なヒットとなるなど、ダンスミュージック界の人気ユニットとして知られる。

ディプロは、日本にゆかりの深い人物だ。２０２４年２月には、来日公演直後に自身のインスタグラムで外国人登録証明書とみられるカードの画像とともに「２１歳の時に東京に移り住み、テンプル大学で学びながら恵比寿でウェーターとして働いていた」「東京を何時間も一人で歩き回り、わびさびの中に美しさを見つけていた」などと明かしている。

ディプロは、２０１５年にも「私が東京に住み、不良だった頃」という言葉とともにこの外国人登録証明書とみられる画像を投稿。２０１７年には大阪府内で撮影されたとみられる写真も投稿した。そこでは、「ディプロ」とカタカナで書かれたキャップをかぶり、「大阪スタイル最高 激熱ラーメンなみ」とつづった文書を掲載。長年にわたって並々ならぬ日本愛を見せている。