³ô¼°Åê»ñ¤Ç»ñ»º¤òÁý¤ä¤·Â³¤±¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö³ô¤ÎÇäÇã¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¤ò¤É¤¦¸«¶Ë¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¡Ö³ô²Á¥Á¥ã¡¼¥È¤Î¥¯¥¤¥º¤ËÅú¤¨¤ë¤À¤±¤Ç³ô¤Î¥»¥ó¥¹¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯¡×¡½¤½¤ó¤Ê¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ø³ô¥È¥ì¡½¡½À¤³¦°ì³Ú¤·¤¤¡Ö°ìÌä°ìÅú¡×³ô¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¤Ç¤¹¡£Ãø¼Ô¤Ï¡¢2000²¯±ßÄ¶¤ò±¿ÍÑ¤·¤¿¸µ¥Õ¥¡¥ó¥É¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡¢³ÚÅ·¾Ú·ô¤Î·¦ÅÄ¿¿Ç·¤µ¤ó¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÊÔ½¸Ã´Åö¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢ËÜ½ñ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒÊÔ½¸¶É¡Ë
ÇäÇã¹â¤Ï¡¢¿Íµ¤¤ò±Ç¤¹¥Ð¥í¥á¡¼¥¿¡¼
¡¡Â¿¤¯¤Î¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Ö³ô²Á¡×¤ÎÆ°¤¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤··¦ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢ËÜ½ñ¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÇäÇã¹â¤ÎÊÑ²½¤òÉ¬¤º¥»¥Ã¥È¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÇäÇã¹â¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³ô²Á¤À¤±¤Ç¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤Áê¾ì¤ÎÊÑ²½¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ä¹¤¯°ÂÃÍ·÷¤ÇÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÌÃÊÁ¤ÎÇäÇã¹â¤¬µÞÁý¤·¡¢Æ±»þ¤Ë³ô²Á¤¬¾å¾º¤·»Ï¤á¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤½¤ÎÌÃÊÁ¤ËÂÐ¤¹¤ëÅê»ñ²È¤¿¤Á¤Î´Ø¿´¤¬°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡²¿¤é¤«¤Î¹¥ºàÎÁ¤ò»¡ÃÎ¤·¤¿Åê»ñ²È¤¬¡¢°ìÀÆ¤ËÇã¤¤¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤ÊºàÎÁ¤ÎÃæ¿È¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥Á¥ã¡¼¥È¤Ï¡Ö²¿¤«¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥Á¥ã¡¼¥È¡¢Çã¤¤¡© Çä¤ê¡© ÍÍ»Ò¸«¡©
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Ë½Íî¤ò·Ð¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Äì¤òÂÇ¤Ã¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤ëÌÃÊÁ¡£Ä¾¶á¤Ç³ô²Á¤¬µÞÆ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·¦ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î¥Á¥ã¡¼¥È¤Ï¡ÖÇã¤¤¡×¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î3ÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÂçÍÛÀþ¡ÊÄ¹¤¤ÍÛÀþ¡Ë¤¬½Ð¸½¤·¤¿
¢ÇäÇã¹â¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤¿
£°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¡Ê13½µ¡¦26½µ¡Ë¤¬¾å¸þ¤¤ËÅ¾¤¸¤¿
¡¡ÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡¢¡ÂçÍÛÀþ¤Î½Ð¸½¤È¢ÇäÇã¹â¤ÎµÞÁý¤Ç¤¹¡£
¡¡ÇäÇã¹â¤òÈ¼¤¤¤Ê¤¬¤éÎÏ¶¯¤¯¾å¾º¤·»Ï¤á¤Æ¡¢¤Þ¤À1½µ´Ö¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¾å¾º¥È¥ì¥ó¥É¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¾è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤Î½éÆ°¤òÂª¤¨¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ë½ÍîÁ°¤Î¹âÃÍ¡Ê1,950±ßÉÕ¶á¡Ë¤òÌÀ³Î¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤«¤éÇã¤¦¡¢¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤â´Ö°ã¤¤¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¹âÃÍ¤Ç¤Ä¤«¤ó¤ÀÅê»ñ²È¤Î¡ÖÌá¤êÇä¤ê¡×¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¿å½à¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¤½¤Î¹âÃÍ¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï9¥õ·îÁ°¡£Ã»´ü¶Ú¤Ï¤¹¤Ç¤ËÇä¤ê½ª¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÂçÄì·÷¤ÇÇäÇã¹â¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤³¤ÇÁêÅö¿ô¤ÎÅê¤²Çä¤ê¤¬½Ð¤¿¤È¿äÂ¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä¾¶á¤ÎÇäÇã¹â¤¬Âç¤¤¤¤¿¤á¡¢Ìá¤êÇä¤ê¤ò¤³¤Ê¤·¤Ê¤¬¤é¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥Á¥ã¡¼¥È¤«¤éÆÉ¤ß¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
