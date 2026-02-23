彼氏がいるのにマチアプで浮気！？イケメンの家に向かう途中で起きた【衝撃のハプニング】とは…？
読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！ 今回は、ある女性が友人から受けた恋愛相談についてのお話です。彼氏がいるにもかかわらず、マッチングアプリで浮気をしていた友人。彼女の身に起きたまさかの展開とは…？
恋愛体質の友人から突然の呼び出し！カフェで始まった秘密の相談
ある日のこと、私は学生時代から付きあいのある友人から、「どうしても聞いてほしい話があるの」と突然カフェに呼び出されました。彼女は昔から恋愛体質で、常に誰かと付きあっていないと気が済まないタイプでした。
席に着くなり、彼女は周囲を気にしながら小声で話し始めました。そのただならぬ雰囲気に、私はただごとではない深刻な悩みがあるのだろうと身構えながら、彼女の次の言葉をじっと待っていました。
彼女の口から飛び出したのは、予想もしない驚きの告白でした。なんと、やさしい彼氏がいるにもかかわらず、こっそりマッチングアプリに登録して別の男性と遊んでいると言うのです。
しかも、最近マッチした男性が信じられないほどのイケメンで、すっかり夢中になっているとうれしそうに語り始めました。私は彼氏への罪悪感はないのかと呆れましたが、彼女は悪びれる様子もなく、ただ浮かれきった様子でスマホの画面を見せてきました。
イケメンの家へ向かう足取りは軽く。しかし背後には不穏な影が…
そして迎えた、そのイケメン男性との初めてのおうちデートの日。朝から念入りにメイクをして、一番お気に入りの服を着て出かけたそうです。最寄り駅で彼と待ちあわせをして、彼のマンションへと向かって歩き出しました。
おしゃれな街並みを歩きながら、彼女の心はこれからの甘い展開への期待で大きく膨らんでいました。しかし、浮かれた気分で足取り軽く歩を進めていたそのとき、思いもよらない出来事が起きたのです。
マンションまであと少しという所で、突然背後から「そこでなにしてるの？」と低く冷たい声で名前を呼ばれました。その声には聞き覚えがあり、心臓が止まりそうになるほど驚いたそう。
恐る恐る振り返ると、そこには怒りと悲しみが入り混じった表情で立ち尽くす、彼女の本当の彼氏の姿がありました。なぜ彼がここにいるのか全く理解できず、頭のなかが真っ白になり、その場から1歩も動けなくなってしまいました。
そしてこのあと、とんでもない修羅場に...！？
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部