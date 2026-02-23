彼氏がいるのにマチアプで浮気！？イケメンの家に向かう途中で起きた【衝撃のハプニング】とは…？

読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！ 今回は、ある女性が友人から受けた恋愛相談についてのお話です。彼氏がいるにもかかわらず、マッチングアプリで浮気をしていた友人。彼女の身に起きたまさかの展開とは…？

ある日のこと、私は学生時代から付きあいのある友人から、「どうしても聞いてほしい話があるの」と突然カフェに呼び出されました。彼女は昔から恋愛体質で、常に誰かと付きあっていないと気が済まないタイプでした。

席に着くなり、彼女は周囲を気にしながら小声で話し始めました。そのただならぬ雰囲気に、私はただごとではない深刻な悩みがあるのだろうと身構えながら、彼女の次の言葉をじっと待っていました。

彼女の口から飛び出したのは、予想もしない驚きの告白でした。なんと、やさしい彼氏がいるにもかかわらず、こっそりマッチングアプリに登録して別の男性と遊んでいると言うのです。

しかも、最近マッチした男性が信じられないほどのイケメンで、すっかり夢中になっているとうれしそうに語り始めました。私は彼氏への罪悪感はないのかと呆れましたが、彼女は悪びれる様子もなく、ただ浮かれきった様子でスマホの画面を見せてきました。