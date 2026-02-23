【ブンデスリーガ】フライブルク 2−1 ボルシアMG（日本時間2月22日／ヨーロッパ・パルク・シュタディオン）

【映像】高井幸大、“爆速危険タックル”が炸裂→相手選手を吹っ飛ばした瞬間

ボルシアMGに所属する日本代表DFの高井幸大が、ブンデスリーガで初のイエローカードを受けた。相手選手を吹き飛ばしたスライディングにファンたちが反応している。

高井は日本時間2月22日に行われたブンデスリーガ第23節のフライブルク戦で3バックの右でスタメン出場。フライブルクに所属する日本代表MFの鈴木唯人との日本人対決を迎えた。

激しいプレスや精度の高いフィードで攻守にわたって貢献していた高井。76分には、カウンターで中央を抜け出した鈴木に対して、素早い反応で足を伸ばしてボールをカットする。このこぼれ球を拾ったMFマクシミリアン・エッゲシュタインが、再びカウンターを仕掛ける。

しかし、ここも高井が対応。突破させまいとやや無理な体勢からスライディングを見舞う。右足でのファーストトライはボールに触れず、続けて左足を伸ばす。これがアフターで相手の足にヒットしてファウルの判定となった。このプレーに主審はイエローカードを提示。高井にとってはブンデスリーガで初の警告となった。

イエローカードを受けた高井だが突破されれば失点に直結するような局面。ABEMAで解説を務めた鄭大世氏は「これはカードですがよく止めたと思います。その前の鈴木を止めたところは100点満点でした」と高井が見せた一連のプレーを称賛した。するとABEMAのコメント欄やSNSのファンたちも「ガッツリ削った」「吹っ飛んだな」「回ったな…」「カードもらったけどいいプレー」「これは仕方ない」「よく止めたわ」「相手を吹っ飛ばしたw」「戦う姿勢は大事」といった声が多く見られた。

高井は前節のフランクフルト戦でロングボールのトラップに失敗し、それが失点に直結した。しかしこの日は、状況によって3バックのセンターに入るなど戦術的な柔軟性を見せる。さらに試合終盤にはボルシアMGがパワープレーを仕掛け、高井は相手陣内でボールのレシーバーとしてハイボールの競り合いに何度も勝利するなど光るプレーを見せた。一方でチームは85分にFWハリス・タバコヴィッチのゴールで1点を返したが、1ー2で敗れている。（ABEMA／ブンデスリーガ）