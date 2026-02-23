40代から60代にかけて直面することになる、親の老いと死。しかし、京都で訪問診療や緩和ケアの医師をする岡山容子先生によると「『面倒をみるのは子どもとして当然』と横暴に言われた」「ずっと疎遠だったのに、介護が必要な状態になって急に連絡が来た」など、関係のよくない親の介護や看取りに悩む方もいらっしゃるそうです。そんな岡山先生も、かつて「毒親」だった母を在宅で看取った経験をもっています。そこで今回は、岡山先生の著書『毒親を在宅で見送った緩和ケア医が伝える 関係のよくない親を看取るということ』から、一部を抜粋してお届けします。

* * * * * * *

お別れができない関係でもいい

残された時間が短い場合、「可能であれば、お別れをしてほしい」とお願いするようにしています。

一方でお別れができない関係も、当然ながらあります。

それはそれでしかたがないものです。なぜなら、人は「生きてきたように死んでいく」といわれるからです。

たとえば、意固地に生きてきた人は、意固地に亡くなっていきます。

主張が強い人は、主張が強いまま亡くなっていきます。

わかりあえない関係は、わかりあえない関係のまま、そのまま亡くなっていくものです。

生きてきたように人は死んでいくのです。

その人の生き方のまま、癖のある生き方のまま、最後まで変わらなくてもいいと思っています。

いつも思い出す人

この話をするときに、いつも思い出す人がいます。

その方はものすごいお金持ちのマダムだったのですが、ご主人が亡くなったときの遺産相続でご家族と揉めに揉めて、体一つで家を出てこられたのだそうです。

そしてそんな彼女が病を得て、ケアマネジャーさんから依頼され、私が訪問診療を始めることになりました。

もう残りの時間も長くないと思われたタイミングの出来事です。訪問看護師さんが私のところにやってきて、こう言うのです。

「先生、あの方のご家族の連絡先がわかるから、『ご家族に会ったほうがいいよ』って私は言ったんです。けれどもご本人は『いやだ』っておっしゃるんですよ。先生、ご本人を説得してください」

私はあきれて、こう返しました。

「なんでやねん。そんなもん、会いたくないのに会わんでええやんか。私らがあの方のことを大事に思って、愛情をもって見送ったら、それでええやんか。本人が家族に会いたないと言っているものをなんで説得せなあかんの」

その言葉を聞いて、看護師さんはがっかりして帰りました。

その方の生き方は、そのままでいい

ですがその後も、看護師さんは患者さんに熱心に「ご家族に会ったほうがいい」と説得を続けたそうです。

するとその患者さんはある日ブチッと切れて、こう言い返したそうです。



「アンタら貧乏人に、『金のあるモンの苦しみ』なんかわからへんねん！！！」

まさにギャフンという感じですね。

そうなんです。その方の生き方はそのままでいいのであって、まわりの人が考えるようなビューティフルストーリーにしなくてもいいのです。

その方の生き方は、そのままでいいのだと感じた一件でした。

※本稿は、『毒親を在宅で見送った緩和ケア医が伝える 関係のよくない親を看取るということ』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を再編集したものです。