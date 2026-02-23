自分がされたら惚れちゃうかもしれない!? 芸歴28年のお笑いコンビ・トータルテンボスの大村朋宏が、ツンデレな先輩のかっこいい金銭エピソードを告白！ しかし相方の藤田憲右に、「粋でもねえっすよ」とツッコまれ……!?

海原やすよ ともこが司会を務めるバラエティ番組『やすとものいたって真剣です』（ABCテレビ）に、トータルテンボスがゲスト出演！ トータルテンボスといえば、2025年11月6日に放送された同番組で、大阪の穴場グルメスポットを巡っていたところ、藤田が警察に呼び止められたことが記憶に新しい。

大村が、「職務質問されましたからね」と笑いながら振り返ると、当の藤田は「マジでビックリした！」とコメント。藤田にやすよは、「なんやろ。クスリ感強いんかな？」とツッコみ、スタジオに爆笑を巻き起こした。

芸歴が近い先輩芸人の話題になると、藤田は東京NSCの2期上である品川庄司の名前を挙げ、大村は「品川（祐）さんがかわいくて」とニヤリ。続けて大村は、「僕らの子どもが3日違いで生まれたときも、ルミネで会って『ご祝儀だ』ってわざとお金を投げて（渡してくれた）」と、品川の“ツンデレ粋エピソード”を明かした。

大村いわく、自分の家族と品川家族で行ったグアム旅行では、品川から「『ゴミ捨てとけ』って、タバコの吸い殻みたいなゴミをいきなり渡された」とのこと。当時大村は気づかなかったが、実はゴミの中にはこっそり小遣いが入っていた！

「そんなのわかんないじゃないですか。『なんだよゴミかよ』と思って捨てに行ったら、すごい勢いで（品川さんが）ダッシュしてきて『やめろ、あぶねえ！ よく見ろよ！』みたいな（ことを言われた）」と語る大村に、スタジオ一同は大爆笑。ともこは「それは見いひんよな！」と笑い、藤田は「粋でもねえっすよ」と呟き、共演者たちをさらに笑わせた。

なお、トータルテンボスがゲスト出演した『やすとものいたって真剣です』は、2月19日に放送された。同放送回では、京都ツウの木村祐一が鬼越トマホークを、冬にピッタリの“湯気グルメ”の名店に案内したほか、漫才賞レース『THE SECOND～漫才トーナメント～2025』王者・ツートライブが、副賞100万円でオーダーメイドスーツを新調した。

