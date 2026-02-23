本日2月23日（月）24時29分〜24時54分放送 日本テレビ系でのtimelesz初レギュラー冠番組「timeleszファミリア」（「月曜プラチナイト」枠内 毎週月曜よる24時29分〜24時54分放送）。

今回は「タイムレスハウス」。timeleszの8人が集結し「ロマンあふれる」ちょっぴりおバカな挑戦をするバラエティー企画で、「ドラマの世界観」と「素のバラエティー」の要素が融合した新しいスタイルでお送りする。

今夜のゲストはいとうあさこ。メンバーの原嘉孝と舞台での共演歴があり、姉のように慕われる存在。今回、好きな食材を“ギュッ”とプレスするだけで何でもせんべいにできる、話題のせんべいプレス機を使い、timeleszメンバーたちが独創的なオリジナルせんべい作りに挑む！いとうの舌を唸らせ、最高の一枚を勝ち取るのはどのチーム？

勝負の行方を左右するチーム分けは、番組冒頭から波乱の展開に。なんと「おでこが出ているか、出ていないか」と、斬新な基準で2チームに分かれることに。「チームおでこ出てる」の松島聡、寺西拓人、橋本将生、猪俣周杜に対し、「チームおでこ出てない」の菊池風磨、佐藤勝利、原嘉孝、篠塚大輝が対抗心を燃やす。

■30種類の食材が織りなす、カオスと感動のハーモニー

用意された具材は、エビや明太子といった定番から、寿司、カレーパン、焼きそば、サーロインステーキ、どんな味になるのか予想がつかないおはぎまで、全30種類のラインナップ。「見たことないせんべいを作れるんじゃないか」と意気込む原に対し、菊池は「せんべいの無限の可能性、覗いてみない？」といつもの余裕を見せつつも、その裏で緻密な戦略を練り上げる。

調理が始まると、スタジオは驚きと興奮の連続！海鮮と炭水化物を贅沢に組み合わせた「重量級せんべい」は、プレス機から溢れ出す香ばしい香りに、いとうも「いい匂いがしてる！」と思わず身を乗り出す。

「チームおでこ出てない」は「おはぎといちご」のスイーツせんべいに挑むが、いちごの水分が蒸発し成型がままならない状態に…果たして、せんべいの形になるのか？そして、ある食材をプレスするとハウスに異臭騒動が!? その味はいかに…！

さらに、天ぷらの油をベースに刻んだステーキ肉をのせ、肉汁を閉じ込めようとプロの料理人さながらに味付けもプラスしてプレスするが、なぜかチヂミのような仕上がりに…？

試食タイムでは予想外のドラマが！具材の旨味が凝縮されたある意外な一枚に、スタジオ全員が大絶賛。しかし中には、せんべいとは程遠い“何か”へと変貌してしまった失敗作も登場。いとうが「まだ食べたい、ずっと目で追いかけちゃう」と認めたのは、果たしてどのチームが作った、どの食材のせんべいだったのか？

笑いとハプニング、そして本気の「美味い！」が詰まった30分。timeleszメンバーの結束力と、いとうの鋭いツッコミが織りなす極上のエンターテインメントをお見逃しなく！

■番組公式X https://x.com/timeleszfamilia/

■番組公式Instagram https://www.instagram.com/timeleszfamilia/

■番組公式ハッシュタグ #timeleszファミリア